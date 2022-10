Incautan 12 kilos de cobayas muertas en mal estado en el aeropuerto de Noain

Aeropuerto de Pamplona, han aprehendido un total de 370 cajetillas de tabaco de contrabando que intentaban introducir ilegalmente en nuestro país. La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la aplicación establecida en el Plan de Actuaciones Aduaneras y Resguardo Fiscal, a través de los componentes de servicio del Destacamento Fiscal y de Fronteras del, han aprehendido un total dede contrabando que intentaban introducir ilegalmente en nuestro país.

La actuación tuvo lugar el pasado mes de agosto. Los agentes observaron varias maletas sospechosas de una persona de nacionalidad nigeriana y procedente de un vuelo de Nigeria vía Madrid y destino final el aeropuerto de Pamplona. En la inspección del equipaje de esta mujer, en una de las maletas, se halló en el interior, 600 grs. de gambas originarias de Nigeria en muy mal estado.

En los otros dos bultos la pasajera portaba 5.000 cigarrillos (250 cajetillas de tabaco) ocultas entre edredones. Esta mercancía está sometida a franquicia por derechos de importación en régimen de viajeros procedentes de terceros países, Islas canarias etc... La pasajera, según informa la Guardia Civil, no sólo no declaró la mercancía, sino que la ocultó para evitar su localización.

Tras identificar a la pasajera, los guardias civiles se percataron de que a nombre de esa persona habían quedado abandonadas en la cinta transportadora del aeropuerto otras dos maletas cinco días antes. Los agentes procedieron a su registro y hallaron en su interior 250 cajetillas de tabaco.

A la pasajera se le confeccionaron las oportunas actas por la aprehensión de genero animal (gambas) así como por el decomiso del tabaco y se le interpusieron sendas denuncias por una infracción a la Ley Orgánica 6/2011, de Reprensión del Contrabando en concordancia con la Ley 12/95 Administrativa de Contrabando. Se le aprehendieron un total de 5.000 cigarrillos, cuyo destino final supuestamente hubiera sido la venta al público, pudiendo obtener con ello un beneficio superior a los 1.200 €.

Cedido

Además, un pasajero procedente de un vuelo de Madrid, con equipaje facturado en Quito (Ecuador) no declaró la importación de 12 kilogramos de cuys (cobayas) muertas y en mal estado.

Se trata de géneros prohibidos que figuran en los Reglamentos de productos de origen animal no estando permitida su entrada como productos alimenticios y/o vegetales, por lo que se procedió al decomiso de estos productos.

Los géneros aprehendidos quedan depositados en este aeropuerto a disposición de la autoridad competente para dar a los mismos el destino correspondiente