Vecinos de la calle El Carmen reclaman descanso

Ruido, ocio, descanso, límites... Un elenco de necesidades que tienen el peligro de colisionar y, como consecuencia, generar más problemas de los deseados.

Vecinos del final de la calle El Carmen de Pamplona, entre los números 31 y 36 para ser más precisos, se sienten cansados de tener que bregar con el exceso de ruido con el que conviven casi cada fin de semana.

Admiten que, una vez llega el lunes, la calma regresa a la calle en la que tienen sus hogares pero que festividades como el reciente San Fermín Txikito colman el vaso y, por ende, la paciencia.

No obstante, dicen, no pueden estar pensando cómo no pasar tiempo en sus casas. "Llega un momento en el que el ruido es insoportable, ya no sabes qué hacer", dicen algunos de los afectados en relación a música en directo, actos callejeros o simplemente gente bebiendo en la calle.

Por eso mismo, plantean reunirse incluso con locales hoteleros y municipales para tratar de buscar soluciones que les ayuden en un periplo que ya se hace largo. "Aguantar no puede ser la panacea", insisten, dejando constancia de que el malestar es incluso peor en los pisos inferiores. La calle, al ser estrecha, multiplica el sonido. "Y eso sin decir nada dea suciedad, que sería otra batalla añadida ".