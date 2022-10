Reclaman un contenedor para residuos plásticos en la balsa de La Morea de Beriáin

Imaginemos por un momento que un empleado del polígono industrial Morea Sur de Beriáin termina de beberse una botella de agua. ¿Dónde la tira? Según explican muchos trabajadores, no cuentan con un contenedor apropiado. Ahora, imagínense otro supuesto. Verano, con la balsa en pleno apogeo. Familias merendando y cantidad de plásticos de bollos, bocadillos y refrescos que, en el mejor de los casos, terminan en una papelera cualquiera.

Dentro de este escenario, ya son varios los intentos para que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona coloque un contenedor para depositar los residuos de plástico. Una solicitud que no puede satisfacerse. Todo comenzó con una reclamación presentada a través de una asociación de consumidores, cuya respuesta sobrevino a los meses y, en síntesis, no podía ser.

Para entender los motivos, desde la MCP explican que la no existencia de contenedores se debe a que la recogida de envases industriales no es de su competencia y que, por este motivo, la MCP no tiene instalados contenedores para este tipo de residuos en los polígonos industriales. “Son las empresas las que deben gestionarlos a través de gestores autorizados”, insisten.

Adelantan que, en el caso de envases asimilables a domésticos producidos en las empresas, no está previsto en este momento realizar la recogida selectiva. “Aquellas empresas que produzcan estos residuos podrán gestionarlos junto a los industriales o bien depositarlos en los contenedores que la Mancomunidad tiene instalados en toda la comarca”, añaden.

De hacerlo, continúan, sería contrario al principio de eficiencia y economía, resultando inviable su gestión sin realizar un gasto absolutamente desproporcionado. Además, prosiguen a través de un informe jurídico, se une el problema de su ubicación y de la imposibilidad de controlar que las empresas solo depositen residuos de plástico asimilables a domésticos.

papeleras alrededor del paseo, no suelen dar abasto, especialmente los fines de semana. No obstante, a ojos de quienes solicitan el contenedor, los argumentos no responden al problema de fondo. De hecho, desde el propio Defensor del Pueblo entienden que pese a que los residuos salen de un entorno industrial, no se generan por las empresas del polígono sino por sus usuarios. Además, dada la proximidad a la balsa de La Morea, la institución entiende que, aunque existen

Asimismo, el Defensor sostiene que son precisamente las calles del polígono, especialmente la que rodea a la nave 19, las que sirven de acceso y estacionamiento a los vehículos de las personas que acuden a la balsa a pasear, bañarse, comer... De ahí que le sugiere a la MCP que, ante las circunstancias singulares del polígono industrial de Morea Sur, estudie la posibilidad de instalar un contenedor para residuos plásticos.