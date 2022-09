60 bolsas de basura se recogen fuera de los contenedores en Pamplona al día

Comisión de Presidencia de cada martes que es trabajos de prevención y control de aquellas bolsas depositadas fuera de los contenedores. A continuación Policía Municipal investiga lo sucedido y, tras remitir la información, es la MCP la que sanciona a los ciudadanos. Sin denuncias por el momento, Javier Labairu explicó en lade cada martes que es Mancomunidad de la Comarca de Pamplona quien debe desarrollar losde aquellas bolsas depositadas fuera de los contenedores. A continuación Policía Municipal investiga lo sucedido y, tras remitir la información, es la MCP la que sanciona a los ciudadanos.

De ahí que el concejal recordara que, de esas 60 bolsas al día depositadas fuera de los contenedores, el consistorio no puede actuar si no lo hace antes la Mancomunidad. Pese a todo, no multará a quienes tengan dificultad para abrir estos sistemas por ser mayores o tener problemas de movilidad.

En esta misma línea, desde NA+ denuncian la “inacción” de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ante el problema de bolseo generado por la implantación del sistema de apertura de contenedores con tarjeta. "El problema supone un millón de euros de gasto y es consecuencia de las dificultades impuestas al reciclaje”, reiteran desde la formación.

El consistorio se ha referido a las quejas del 010 que recibe el Ayuntamiento de Pamplona sobre el bolseo y el sistema de apertura con tarjeta. “Hemos trasladado todas estas quejas y hemos pedido todas las que han llegado a la Mancomunidad para poder solucionar este problema”, han explicado.

A su entender, “esta situación no se ha generado porque de repente los ciudadanos sean menos cívicos, sino que es el resultado de las dificultades impuestas con la apertura con tarjeta, botón y pedal, sobre todo en las personas mayores".