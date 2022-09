iniciar cuanto antes las obras para convertir la avenida Baja Navarra de Pamplona en un corredor sostenible a imagen y semejanza de Pío XII. Lo llamativo es que esta declaración ha sido presentada por Geroa Bai. Navarra Suma lanzó la idea y EH Bildu ha recogido el guante con entusiasmo. El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles una declaración que insta ade Pamplona en un corredor sostenible a imagen y semejanza de Pío XII. Lo llamativo es que esta declaración ha sido presentada por EH Bildu y cuenta con el respaldo de PSN Navarra Suma ha votado en contra a pesar de que la idea eliminar carriles y hacer una vía ciclable figura en el proyecto de plan especial (PEAU) del Segundo Ensanche que ha impulsado el equipo municipal de Enrique Maya.

¿A qué se debe el aparente cambio de criterio de Navarra Suma? Tal como ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan José Echeverría, van a esperar al periodo de alegaciones, que termina a finales de noviembre, y conocer las propuestas o alternativas que se presentan. "Vamos a esperar a lo que diga la ciudadanía y no aceptaremos ninguna imposición si es contraria al criterio y opinión del vecindario, de las asociaciones de vecinos y de los comerciantes", ha expresado Echeverría. La declaración aprobada en la comisión de Urbanismo ni tendrá ningún tipo de efecto práctico.

Todos los grupos municipales han coincidido en la comisión de Urbanismo en la necesidad de buscar una solución para Baja Navarra. Están de acuerdo en que hay que dar prioridad al peatón, que debe existir una vía ciclable y que hay que sacar tráfico de la principal arteria de la ciudad. Las discrepancias llegan sobre cómo hacerlo y cuándo. EH Bildu ha solicitado una reunión urgente de la junta de movilidad para estudiar esta transformación de Baja Navarra y "establecer las prioridades de otros proyectos de movilidad, incluidos los que optan a las ayudas europeas Next Generation ".

un sólo carril para vehículos, un carril bus mixto que puede pasar a ser exclusivo de bus más adelante y un carril bici", ha añadido el concejal de EH Bildu, que apuesta por carriles bici unidireccionales, como en Pío XII. Borja Izagirre (EH Bildu) se ha mostrado entusiasta con la transformación de Baja Navarra y ha mostrado su "sorpresa" con el supuesto desmarque de Navarra Suma. "Pensaba que había consenso. Enrique Maya ya expresó su opinión personal en favor del modelo de Pío XII ", ha señalado Izagirre. "En este caso es más fácil de aplicar que en Pío XII porque no hay aparcamientos. Apostamos por quitar terreno al coche, dejandoque puede pasar a ser exclusivo de bus más adelante y un", ha añadido el concejal de EH Bildu, que apuesta por carriles bici unidireccionales, como en Pío XII.

Aunque el PSN ha apoyado la declaración de EH Bildu, ha defendido que antes de transformar Baja Navarra deben ejecutarse proyectos paralizados, entre ellos el paseo de Sarasate. Así, el grupo socialista ha presentado una enmienda de adición para "reivindicar que previamente se culminen varios proyectos". La reforma del entorno del hotel Tres Reyes, la plaza Santa Ana, la calle Taconera o espacios públicos de Milagrosa y Santa María la Real son algunos de estos proyectos prioritarios, según el PSN.

La enmienda socialista no ha salido adelante al no contar con el apoyo de Geroa Bai. El concejal Javier Leoz ha defendido que las prioridades deben estudiarse con calma. "Si Baja Navarra es un problema para la ciudad, no veo por qué tenemos que esperar a hacer Sarasate. Empecemos ya a trabajar. Hay que hacer estudios de tráfico y de movilidad. Lo que no puede ser es que Baja Navarra sea la vía más rápida para cruzar Pamplona en vez de utilizar las rondas", ha expuesto el concejal de Geroa Bai.