Vecinos de los nuevos pisos de Echavacoiz Norte quieren ser de Barañáin

Que tu domicilio esté en término municipal de Pamplona pero la calle y los viales de acceso pertenezcan a Barañáin , con diferentes sistemas de estacionamiento regulado, no deja de ser un inconveniente. También imaginar la posibilidad de tener que recurrir a la policía municipal por una urgencia y que no acuda la que está a apenas un kilómetro de distancia sino la que tiene su base cinco más allá. O no poder acceder a servicios públicos con solo cruzar la calle sino a otros más lejanos o sin capacidad en tu municipio. En esa tesitura se han visto vecinos de los nuevos pisos estrenados recientemente en, justo en el límite conTanto que 43 de ellos (se proyectaron 218 viviendas) han pedido a los dos ayuntamientos que inicien las gestiones para que los terrenos sobre los que se ubican sus viviendas pertenezcan al