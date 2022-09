oposición sumó este miércoles, 14 de septiembre, sus votos para sacar adelante una moción de urgencia de Fermín Alonso (eje sostenible de Labrit, queriendo desvincularlas de la mala gestión de la pasarela del Labrit a pesar de los informes técnicos”. El concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, admitió que hay retrasos, que existe dicho informe municipal, pero que la demora en las obras no se debe, al menos de momento, a la reparación de la pasarela de Labrit. Sí, pero no. Lasumó este miércoles, 14 de septiembre, sus votos para sacar adelante unade EH Bildu y denunciar “la actitud deshonesta que ha tenido el concejal NA+ ) al haber mentido de forma grosera acerca de las causas del retraso en la apertura del, queriendo desvincularlas de la mala gestión de la pasarela del Labrit a pesar de los informes técnicos”. El concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, admitió que hay retrasos, que existe dicho informe municipal, pero que la demora en las obras no se debe, al menos de momento, a la reparación de la pasarela de Labrit.

Borja Izaguirre (EH Bildu), encargado de defender la moción le llamó en varias ocasiones “mentiroso”, además de otras expresiones de trazo grueso: “con la cara muy dura”, “político del tres al cuarto” o “no es digno de ocupar el puesto que ostenta”. Si ya el texto cargaba las tintas contra Fermín Alonso, el debate endureció las acusaciones contra el edil de Navarra Suma, al que prácticamente dedicaron un repaso en negativo de su gestión en la legislatura. Tanto es así, que el propio alcalde, Enrique Maya , aseguró al final de las intervenciones que se revisarían las actas ante “los insultos vertidos” contra Alonso.(EH Bildu), encargado de defender la moción le llamó en varias ocasiones “mentiroso”, además de otras expresiones de trazo grueso: “con la cara muy dura”, “político del tres al cuarto” o “no es digno de ocupar el puesto que ostenta”.

El horizonte electoral de 2023, a poco más de siete meses de los comicios autonómicos y municipales, parece inflamar la retórica en el salón de plenos. La situación de la pasarela y del carril bici, además de la moción impulsada ayer por EH Bildu, tienen su precedente en un informe aprobado en junta de gobierno el 19 de julio de 2022, emitido por la arquitecta municipal. En dicho documento, la técnica solicitaba una ampliación del plazo de ejecución de las obras del corredor de Labrit hasta el 31 de diciembre de este año “por factores externos, como es la obra de estabilización de la pasarela de Labrit”.

Según leyó Borja Izaguirre, el informe recogía asimismo que “la simultaneidad (de las obras de la pasarela y del carril bici) ha imposibilitado la ejecución de los trabajos en esta zona, entre otros aspectos, por la imposibilidad de trabajar por la estructura del andamiaje colocado. Ha tenido, además, repercusión en la ejecución de las zonas colindantes del proyecto”.

UN RETRASO A FUTURO

Fermín Alonso admitió que el retraso en las obras de reparación de la pasarela de Labrit -cuya finalización estaba inicialmente prevista para la última semana de junio- habría conllevado la redacción de dicho informe, con la petición de la ampliación de fechas en los trabajos del corredor. Pero negó que, por el momento, la pasarela haya afectado a la evolución de las obras del carril bici.

“A día de hoy no se ha parado en ningún momento carril bici por la pasarela. Se continúa en el extremo opuesto. Si la pasarela continúa con andamiaje, va a provocar un retraso mínimo de unas semanas. Ustedes anunciaron el carril bici en 2016 y no movieron ni una piedra en tres años”, increpó Alonso a los concejales de EH Bildu. En definitiva, según el concejal de NA+, la pasarela -por la complejidad en la evolución de las obras de reparación- no ha retrasado las obras del carril bici, pero lo hará en las próximas semanas.

Como se ve en la imagen que acompaña esta información, el carril bici llega hasta las inmediaciones de la estructura de la pasarela, de forma paralela al camino de Caparroso. Las obras se han iniciado asimismo al otro lado de la calle, en la parte más próxima al centro urbano. Alonso insistió en que la pasarela retrasará el carril bici “unas semanas”. Y que hay que tener en cuenta otros aspectos como la “ampliación y mejora del Camino de Caparroso, la eliminación de plazas de aparcamiento en la Noria de Sangre (hallada en el parque de Txantrea Sur)” o incluso las plantaciones vegetales.

Desde Geroa Bai, Javier Leoz denunció “la falta de transparencia” en las obras de reparación de la pasarela y volvió a leer el informe aprobado el 19 de julio. Xabier Sagardoy (PSN) repasó los, a su juicio, “desastres de NA+” en la legislatura, personalizadas en Alonso y en Maya, “como último responsable” del equipo de gobierno.

