Fermín Alonso, concejal de Movilidad: "Me parece sangrante ver a ciclistas por la acera cuando tienen carril-bici"

Entró en el gobierno municipal casi en la foto finish, en el número 13 de las listas de NA+, coalición liderada por UPN que, a priori, no repetirá en las próximas elecciones de mayo de 2023. Sin embargo, su concejalía de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad adquirió un enorme peso específico en la gestión de la ciudad, en parte, por la irrupción de la pandemia, que impulsó un nuevo modelo de ciudad y de movilidad. Hoy, Fermín Alonso Irisarri (Pamplona, 1982), licenciado en Periodismo, presume de los 30.000 abonados a la bicicleta eléctrica pública, de los casi 15 kilómetros de carriles bici o de los tres premios recibidos en esta legislatura, uno de ellos del ministerio de Transición Ecológica de Sánchez.

¿Es usted el artífice de la nueva movilidad en Pamplona?

Esto es una cosa de grupo. En el diseño de una ciudad está el área de Movilidad, pero no se puede trabajar sin el apoyo de alcaldía, de Seguridad Ciudadana o de Urbanismo... En España, creo que somos una de las referencias de cómo cambian las ciudades. Yo he estado en Lisboa en el congreso más importante de bici a nivel europeo sentado en una mesa con Helsinki, con Bremen y con Montreal, que era invitada, hablando de la transformación de Pamplona. En una legislatura nos han dado tres premios y estamos demostrando que desde una posición liberal y de centro, se pueden hacer políticas de medio ambiente y contra el cambio climático. Lo llevo con orgullo y con responsabilidad. Se habla del mito de la sandía: si es verde por fuera, es rojo por dentro.

Tradicionalmente, sí.

Pero en Europa es un debate que está superado. Aquí seguimos con las malditas trincheras y si la izquierda ha ganado este debate, es por incomparecencia del centro derecha.

Hay una parte de la población que es reacia a la bicicleta y que no parece que sea votante de izquierdas.

Evidentemente. Los cambios en la ciudad suponen cambios en las costumbres, en tu día a día. Por eso es importante hacerlo de forma moderada y ordenada. No puedes decir, “aquí planto un carril y no va de ningún sitio a ninguna parte y, además, me cargo todos los aparcamientos y no hablo con nadie”. Hay que entender que esto es una transición ecológica, no una revolución, y que los cambios hay que hacerlos poco a poco, intentando sumar a la gente.

¿Cuál es la sanción más habitual a ciclistas? ¿A los que circulan por la acera?

Se les sanciona. Aunque es difícil para la policía parar a un ciclista. Se sanciona también a la gente que bebe por la noche y cuando vuelve a casa provoca algún accidente.

Como conductor: ¿se puede sancionar a un ciclista que va por la calzada cuando tiene un carril bici a su lado?

A mí me parece más sangrante cuando veo ciclistas que van por la acera cuando tienen carril bici. La primera razón de un carril bici es lograr que cada uno tenga su espacio. Es una manera de que no haya tensiones. Yhacemos carriles bici para sacar las bicis de las aceras.

¿Sin la financiación europea se hubiesen hecho tantos kilómetros de carriles-bici?

Seguramente a otro ritmo. Es evidente que la pandemia fue un primer acicate, por la cuestión del distanciamiento social y porque la gente tenía miedo a coger el autobús, se hicieron las intervenciones tácticas. Algunos carriles bici fuero muy rápidos, como el de avenida del Ejército, Navas de Tolosa, Sarasate y principio de avenida Bayona.

¿El corredor de Labrit está parado por el arreglo de la pasarela?

De momento, no. Otra cosa es que llegue un momento en el que haya que parar momentáneamente para terminar la pasarela.

¿Se le ha atragantado al equipo de gobierno la pasarela de Labrit?

La pasarela tiene más daños de los inicialmente previstos. Y solucionarlos está siendo más complejo de lo que estaba previsto.

¿Cómo afecta esto al procedimiento judicial abierto?

Lo que afecta positivamente es haber tomado la decisión de reparar la pasarela. Hemos podido ver exactamente cómo estaba y hemos podido levantar un acta notarial en la que se detalla cada uno de los daños. Y esto ya no es un informe que se hace con cálculos como hizo el anterior gobierno, que después quería enterrar al muerto, desmontar la pasarela. Eso nos va a permitir ir a un procedimiento de responsabilidades que se iniciará en septiembre y en el que se van a detallar todos los daños.

¿Cuál es el coste actual de la reparación?

Está algo por encima del millón de euros. Y no estamos pagando la pasarela dos veces. Vamos a reclamar hasta el último euro.

La plaza de la Cruz se ha convertido en un punto negro de inseguridad. ¿En qué momento está el proyecto de parking para la calle Sangüesa y la consiguiente reurbanización de la plaza?

El proyecto se va a entregar este otoño y la previsión es iniciar las obras al principio del año. Un parking con 300 plazas va a conllevar incomodidades pero va a quedar una zona mucho mejor urbanísticamente. Se mantendrán los árboles, al igual que la cruz, pero se reurbaniza toda la plaza. La mejora de la calidad urbana, mejora también la situación social y la seguridad. Se notará el cambio.

¿Qué balance hace de la legislatura en materia de sostenibilidad? Se ha dado un empuje notable a la energía solar en el ámbito institucional y privado.

Pues otra vez, desde posiciones liberales y de centro se pueden hacer políticas de cambio climático. Estamos dando otra lección de gestión. Es innegable. Cuando llegamos al gobierno, creo que había instalados 200 kilowatios. En esta legislatura ya los hemos triplicado. Pero es que la instalación fotovoltaica en el parking disuasorio de Cardenal Ilundáin, ya adjudicada y en activo para el año que viene, va a multiplicar por cinco toda la que había instalada en la ciudad hasta que llegamos nosotros.

Estamos en puertas de un año electoral en el que parece que UPN volverá a presentarse con sus siglas...

La vida da muchas vueltas. Y yo estoy muy lejos de esas decisiones. Tanto Fernando Sesma (Ciudadanos) como Carmen Alba (PP) han hecho un trabajo extraordinario esta legislatura. Desde el congreso de UPN yo estoy centrado en mi trabajo como concejal y muy alejado de negociaciones políticas.

En aquel congreso usted apoyó a Sayas. ¿Qué opina de su rebelión –con García Adanero– en el Congreso de los Diputados contra la dirección de UPN?

Sergio es amigo personal. Y a los amigos se les habla en privado, no en un periódico. Aquello fue una absoluta sorpresa porque estábamos en medio de un pleno con dos debates vinculados a aquella votación de Madrid.