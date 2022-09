Elizalde (NA+), reprobada por ‘bloquear’ una comisión de investigación

¿Ha bloqueado -palabras de Joseba Asiron (EH Bildu)- la edil al frente del área de Gobierno Estratégico Ana Elizalde (NA+) la incorporación de las comisiones de investigación al reglamento municipal? Sí, según la oposición de EH Bildu, PSN y Geroa Bai que ayer lo dejaron por escrito en una moción aprobada por su mayoría de votos (14) frente a los del equipo de gobierno (13). Sí, según la oposición de EH Bildu, PSN y Geroa Bai que ayer lo dejaron por escrito en una moción aprobada por su mayoría de votos (14) frente a los del equipo de gobierno (13).

dieron un paso más explicando el motivo: que el grupo de la alcaldía no quiere que se analice si NA+ y el jefe de los servicios jurídicos municipales incurrieron en una malversación de recursos públicos. PSN no entró en la causa. “Tiempo habrá para ver si fue así”, dijo su portavoz Las formaciones nacionalistas: que el grupo de la alcaldía no quiere que se analice si NA+ y el jefe de los servicios jurídicos municipales incurrieron en una malversación de recursos públicos. PSN no entró en la causa. “Tiempo habrá para ver si fue así”, dijo su portavoz Maite Esporrín , que se centró -como también subrayaron sus compañeros de moción- en los tiempos: después de cuatro meses de presentar la iniciativa al equipo de gobierno falta aún un informe -el de impacto de género- y otro-el económico- llegó fuera del plazo establecido que son diez días. “Pero no quieren entrar en el fondo de la declaración y meses después estamos sin nada”, reprochó Javier Leoz, desde Geroa Bai

Más: en la declaración también se pedía que desbloquear la comisión. “¿Qué esconde, señor Maya?”, le interpeló en varias ocasiones Joseba Asiron. El portavoz de EH Bildu acusó al alcalde de mentir. “Primero dijo que no sabía nada del asunto y que luego eran unos apuntes”. ¿A qué se refería el portavoz abertzale? A ese motivo por el que pidieron la comisión de investigación: según sostienen, en horario laboral y durante 30 horas, el jefe de los servicios jurídicos, un cargo de libre designación de NA+ y cuyo puesto de trabajo está en la Mancomunidad, elaboró un informe de alegaciones al grupo de la alcaldía contra la planta de residuos de Imarcoain.

A esto Ana Elizalde respondió que dichas alegaciones se enterraron a uno de los suyos, Juan José Echeverría, pero no en calidad de concejal de NA+, sino como edil que defendía los intereses de Pamplona. “Para no seguir con este disparate que nos ha costado ya más de siete millones de euros”, apuntaló Enrique Maya.

Porque, aunque el equipo de gobierno había dejado en Ana Elizalde su propia defensa, el alcalde quiso intervenir por -indicó- las reiteradas alusiones de EH Bildu. “Yo no estoy obstruyendo nada. Por cierto, usted (a Joseba Asiron) ya ha sido juez en este caso. Pero sepa que yo también quiero comisiones de investigación para el caso Beloki, el por qué no hizo el control de alcoholemia tras un atropello, del informe de su asesora jurídica cuando estaban en la alcaldía diciendo que si no les gustaba hacía otro, las reuniones con el secretario anterior para sus informes de partido, la oposición para el puesto de secretario hecha a medida a su asesora jurídica o el viaje de Abaurrea (EH Bildu) a Getafe con el gerente municipal para ver la final de Osasuna”.

Palabras que Leoz dijo que no se podía creer. “A ver si este lunes procede a su publicación para llevarlo a Presidencia el martes”, le retó, al igual que Asiron, mientras que Esporrín dijo que Pamplona no se tiene que defender de una planta de basura que busca equiparar la comarca a la normativa europea y estatal de tratar los residuos antes de verterlos.

NATALIO CAYUELA