Las Hermanitas reciben decenas de donativos y podrán pagar "pronto" las facturas de luz y gas

Las Hermanitas de los Pobres están “muy agradecidas con la solidaridad del pueblo navarro” tras su llamada de auxilio al no poder pagar las últimas abultadas facturas de electricidad y gas. Creen que “pronto” podrán afrontar el abono de los dos recibos, correspondientes al mes de julio, que suman 31.400 euros (22.000 de electricidad y 9.400 de gas), gracias a los donativos que han recibido en menos de 48 horas.

Hay un donativo anónimo que alcanza los 2.000 euros y algunos de mil. Pero han recibido sobre todo muchos “pequeños gestos”, ayuda desde 10 euros, que la superiora Rosa León Sepúlveda agradece especialmente porque considera que suponen, en fin, “privaciones para personas”. Emociona escuchar alguna de las escenas que han vivido estos días en la residencia de personas mayores de la avenida de Guipúzcoa de Pamplona. “Ayer tarde, a las siete y media, justo cuando empezó a llover entró por la puerta un niño con su madre. ¿A dónde vas? Le pregunté. Les traigo esto, me dijo él y me dio 20 euros. Tiene 9 años, creo que es del barrio y me alegra mucho la actitud de esa madre que anima a sus hijos a ser solidarios”, subrayaba este viernes y relataba también el caso de una persona, esta adulta, que les entregó 50 euros. “Ahora mismo no tengo más, pero a final de mes, cuando cobre, volveré otra vez”, les aseguró.

Recuerda también Rosa la visita de un hombre, cocinero de profesión y de religión ortodoxa. “Todos somos hijos de Dios y quiero venir un día, traeré comida y la prepararé para todos”, se comprometió esta persona. Apunta Rosa que comida no les falta, pero hay muchas nóminas y tantos gastos, “los propios de una casa grande”, indica. Espera, con la solidaridad de la ciudadanía, no sólo pagar las facturas de energía, sino también a los operarios que este mes han llevado a cabo distintos trabajos de mantenimiento en la casa. Además, han desconectado el aire acondicionado. Confían en que las temperaturas vayan bajando y temen, en todo caso, la llegada de la factura del mes de agosto porque hasta el día 15 el calor les llevó a encender el aire acondicionado.

“El interés ha sido muy grande con pequeños y grandes donativos, pero yo confiaba en el pueblo navarro, sé que Navarra es generosa y San José no nos defrauda, damos gracias a todas las personas que han colaborado y a la repercusión que tuvo el artículo de Diario de Navarra”, considera Rosa León que “la casa es un milagro constante”.