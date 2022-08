Hermanitas de los Pobres: "No tenemos dinero para pagar la factura de 21.998 euros de electricidad de julio"

El precio de la electricidad y la ola de calor han resultado un cóctel asfixiante para las Hermanitas de los Pobres de Pamplona que se han encontrado con una factura de 21.998,99 euros correspondiente al mes de julio. Imposible abonarla. Para poder hacer frente a la deuda hacen un llamamiento a la solidaridad, cualquier donativo es bienvenido en la residencia de la avenida de Guipúzcoa, donde viven 62 personas mayores, además de once religiosas.

Cuando hace unos días llegó a la casa la factura de electricidad correspondiente al mes pasado, no daban crédito. Imposible asumirla con tantos ceros. La recibieron el 4 de agosto y el plazo para pagar expiraba el 9, pero no han encontrado manera. “Ahora mismo no disponemos de ese dinero”, atiende amable Rosa León Sepúlveda, superiora de la comunidad de las Hermanitas. Lleva tres meses destinada en Pamplona. Llega de otra residencia en Segovia y antes estuvo 47 años en Cataluña. Parece bagaje suficiente para tomar descanso, pero no lo contempla. Sigue trabajando. Las hermanas no se retiran mientras haya personas mayores sin recursos en busca de un techo. En ello andan, pero un cúmulo de imprevistos ha doblegado como papel de fumar la solidaridad que tan bien armada tenían. Las cuentas son sencillas. Hace un año, en el mismo mes de julio, pagaron 3.000 euros de electricidad, aunque la media suele ser más elevada. Entienden que se ha unido el incremento del precio del kilovatio a la ola de calor que apretó fuerte en julio y que demandó muchas horas de aire acondicionado. Ya lo han retirado. “Lo hemos quitado y confiamos en que las temperaturas vayan bajando, no podríamos afrontar más facturas así, tampoco esta, no nos lo podemos permitir”, describe la delicada situación económica Rosa León. En todo caso, temen a la factura de agosto porque hasta el día 15 también ha habido varios días de calor en que han utilizado el aire acondicionado para aliviar las altas temperaturas.

MÁS GASTOS, MENOS INGRESOS

En agosto de 2021 la factura de electricidad ascendió a 6.619 euros. La del gas les da un alivio en verano, pero la media se sitúa entre los 10.000 y los 15.000 euros. “En diciembre pasado pagamos 16.669, en enero 10.000; en febrero 15.000 y en marzo bajó a 2.000. Fluctúa mucho en función de la calefacción, de la temperatura”, explica que en esta época el gas se reduce prácticamente al agua caliente, pero el recibo del mes de julio ha llegado también con malas noticias: 9.399,45 euros, también todavía pendientes de saldar.

Inés es la secretaria de la casa. Enumera casi de memoria las cifras, facturas que llegan en mayor medida que los ingresos. Describe que ha sido un cúmulo de ingredientes. Por un lado la pandemia que obligó a pergeñar tantos protocolos y echó de la casa a tantas personas voluntarias. “Tampoco las monjitas han salido a la colecta por casas y pueblo, pero los gastos seguían, mientras que los ingresos caían”, apunta.

DONATIVOS EN LA CUENTA

Por otro lado, la superiora subraya que este verano han coincidido varias inversiones de mantenimiento, averías... “del lavadero, del lavavajillas, del día a día”. En este contexto, fue Javier Leoz, párroco de la iglesia de San Lorenzo quien hizo un llamamiento este martes para ayudar alas monjas. Difundió un mensaje por redes sociales para apelar a la solidaridad y apuntaba un número de cuenta, donde se pueden entregar donativos: ES62 2100 9161 4521 0002 0177

La residencia de las Hermanitas de los Pobres atiende a su nombre y solo admite a personas con pocos recursos económicos. Contaba en una entrevista en este periódico hace unos años María Luisa Ruiz de Garibay, entonces superiora, que se acercó en una ocasión una mujer adinerada a la residencia. “Si entro en la residencia, todo mi dinero será para ustedes”. No la aceptaron. “Lo sentimos, pero ella podía contratar a una persona que la cuidara en casa, o bien optar a una residencia convencional”, apuntaba entonces María Luisa.

Las cosas no han cambiado. Inés explica que las hermanas acogen a personas con pensiones muy bajas. “Algunas son no contributivas, 421,40 euros al mes; otras son la mínima de la Seguridad Social, 721 euros. Con ese ingreso mensual, abonan en la residencia 358 euros en un caso, y 619 en el otro”, sostiene. El 85% de los residentes se encuentran en esta situación.

Además, en este momento y como consecuencia de la pandemia hay algunas plazas libres. “Y aunque los ingresos sean pequeños por persona, se nota”, arguyen. Es el espíritu de esta congregación que fue fundada en Francia en 1960 por Juana Jugan y que tiene en España unas 30 casas abiertas como residencia de personas mayores. No aceptan subvenciones ni rentas fijas, solo donativos.

