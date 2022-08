Acta notarial para reclamar los daños de la pasarela de Labrit

El problema sobreviene cuando se realizan los primeros análisis con el Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra a la cabeza. En aquel informe se estudiaba la realidad de la estructura, con microcámaras que daban una primera muestra del estado de las soldaduras, además de aquella famosa prueba de carga que tanto enconó a los diferentes grupos municipales. Hasta ahí.

Con este documento, desde el ente municipal se quieren asegurar de que, a la hora de reclamar a los responsables (aseguradora y dirección de obra), sea argumento de peso en el proceso judicial. Es precisamente por este motivo de no perder detalle por el que se ha planteado la necesidad de ralentizar el trabajos.

¿El motivo? “Conseguir que el notario pueda verificar la realidad de la estructura reflejada en el informe elaborado por la dirección de obra”. Entre otros daños, los técnicos han detectado cordones de soldadura incompletos o corrosiones más importantes de las previstas inicialmente.

Asimismo, dicen los informes, existen incongruencias sobre lo reflejado en el proyecto de construcción con lo realmente ejecutado; sin que exista la pertinente documentación en el expediente municipal. Por todo, la paralización impuesta a la contrata supone un evidente retraso en la ejecución. Dado el contexto, los técnicos municipales estiman que el plazo para el fin de obra debe aumentarse en 15 días, tiempo necesario para que el notario certifique cada uno de los fallos.

En resumen, la pasarela no estará lista hasta el próximo 26 de septiembre y no para principios de mes como estaba previsto en un primer momento.

FALLOS DETECTADOS

​

​Chapa superior de apoyo en frontón de Labrit

Una vez realizada la inspección del nudo, donde se ha comprobado que ninguna de las chapas superiores estaba soldada a longitudinales y cuadernas, se ha decidido retirar la chapa superior del cajón de apoyo en el estribo de Labrit. El grado de corrosión en el cajón se considera importante, y donde los nervios longitudinales en el interior del cajón no están soldados a las chapas exteriores.



Chapas de refuerzo en unión de escalera con nudo

El grado de oxidación en el cajón de unión de la escalera con el nudo es muy elevado, por eso, una vez realizada limpieza, se ha decidido su refuerzo con dos nuevas chapas de 12 milímetros soldadas a las cuadernas horizontales existentes.



Cambio de cuadernas horizontal y verticales en el vano largo

En el vano largo (lado Plaza de Toros), durante el montaje inicial de la pasarela, tuvieron problemas de abolladura en la chapa exterior. Para solucionarlo, se decidió disponer una chapa adosada a la exterior, que debería estar soldada en todas sus caras y en 3 cortes intermedios; aunque realmente no se hizo. En el tablero, una vez retirado el pavimento, se ha comprobado que tres cuadernas y sus longitudinales estaban fuera de su plano. Para resolver el problema se hace necesario cambiar las chapas abolladas.



Incremento de peso en el refuerzo del nervio superior

El despiece final del nervio superior de refuerzo previsto en el proyecto de reparación ha pesado algo más que lo indicado en la medición, de 79 kg/ml a 82,28.



Unión de vigas interiores de escalera

En la unión de los dos nervios superiores de la escalera y la rampa estaba prevista una chapa con la altura necesaria para entrar en los nervios inferiores y

superiores. La chapa dispuesta, además de tener menor espesor, no entra en ambos nervios. Es necesario retirarla y colocar una nueva.



Paso peatonal

El espesor de los peldaños de la escalera se ha decidido pasar de 2 a 3 mm para evitar deformación por el paso de peatones.



Soldaduras

La unión entre la ampliación del nervio superior existente y la chapa exterior no se ha realizado correctamente. Debido a la dificultad, se han previsto 2 nuevos cordones soldadura para realizar la unión de las 3 chapas (pasamanos existente, exterior y refuerzo superior).



Limpieza escalera y rampa

Una vez realizada, se ha visto que la soldadura de las cuadernas con las chapas exteriores sólo se había ejecutado por el ángulo obtuso, mostrando corrosión en la unión con la chapa por el lado contrario. Además, se ha comprobado que la soldadura estaba incorrectamente realizada en muchos puntos.



Micropilotes

El consumo de lechada en la ejecución de micropilotes es variable, dependiendo del terreno. En el proyecto de reparación se ha estimado un 10% más del consumo teórico.



Hidrolimpieza

Son necesarias 5 jornadas de hidrolimpieza más de las cuadernas y estribo Media Luna.