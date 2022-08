Comerciantes de Navarra rechazan el proyecto de centro comercial del Valle de Egüés

38 asociaciones de comerciantes de Navarra, representadas por las federaciones Asociación de Comerciantes de Navarra y Denok Bat, inician esta próxima semana una campaña en contra del arán en sus comercios carteles con el lema 'No al centro comercial del Valle de Egüés' en los que, además, reclaman una apuesta por el comercio local, el uso de los locales vacíos y generar "vida" en las zonas urbanas. Un total dede comerciantes de Navarra, representadas por las federaciones, inician esta próxima semana una campaña en contra del proyecto de centro comercial del Valle de Egüés . De esta manera, colocen los que, además, reclaman una apuesta por el comercio local, el uso de los locales vacíos y generar "vida" en las zonas urbanas.

En un comunicado, estas asociaciones han expresado su "hartazgo ante los numerosos proyectos que existen en Navarra, principalmente en la Cuenca de Pamplona, para crear nuevos puntos de atracción comercial, el último en el Valle de Egüés".

"Mientras tanto, los pueblos, ciudades y barrios de Navarra se van vaciando, gota a gota, jubilación sin relevo o sector que se vuelve deficitario por una competencia desleal e injusta", han criticado. En este sentido, han afirmado que "en muchos pueblos de Navarra y algunos barrios de Pamplona ya no se puede encontrar lo necesario para desarrollar nuestras actividades habituales y están siendo relegadas a tan sólo disponer de comercios de alimentación y servicios".

"La solución que se nos presenta a los comerciantes es dotar a los miles de bajos comerciales vacíos otros usos, como almacenes o viviendas, dejándonos a los navarros y navarras sin servicios cerca de nuestros domicilios, obligándonos a movilizarnos a media docena de puntos" para "para poder cubrir nuestras necesidades, nuestro ocio y tiempo libre", han lamentado.

Los comerciantes de Navarra han pedido "poder ganarnos la vida con nuestro comercio y con nuestro trabajo, pero en las mismas condiciones que el resto". "No podemos entender como los ayuntamientos no regulan el comercio vertical o por qué el Gobierno de Navarra no regula la entrada de grandes operadores, como tienen otras comunidades o como tienen otros sectores, como los apartamentos turísticos, las terrazas o cualquier otro sector", han manifestado.

"Estamos abandonados por las instituciones y nada parece que quieran hacer para evitar el desastre, un desastre de enorme trascendencia social, cultural y medioambiental, que no es otro que la desaparición del sector comercial de Navarra", han advertido.