Familia Shen, dueña del bazar Hiper Sol: "Cuando esté todo solucionado, vamos a reconstruirlo"

En cuanto se sentó vio las llamas. "Todo fue en un momento", recuerda Shen. Se gastaron cinco extintores, pero no había manera de apagarlas. Gu Shen cogió a su hija de dos años y la dejó en la calle del polígono junto a unos clientes que estaban también ahí. Todos los restantes salieron a la calle, mientras Shen llamaba a los bomberos y la policía. Minutos después, la familia contemplaba desde el hotel Jacinto cómo su bazar, el Hiper Sol, se quemaba por completo. Este lunes se cumplieron dos meses de aquel incendio en el polígono de Eran alrededor de las tres de la tarde. Gu Shen, de 28 años, estaba jugando con su hija Laila en la caja de la tienda. Su tío acababa de volver de comprar los cafés en Casa Jacinto y su madre hablaba con unas amigas en la zona de vestuarios. El tío de Gu Shen se fue a sentar en una silla que tenía orientada a la Avenida de Villava. Gu Shen todavía no se explica cómo pudo pasar.

LA FAMILIA SHEN

bazar chino del polígono Mugazuri, del que era cliente habitual, y se enteró de que la dueña lo vendía, lo que atrajo su interés. "Me gustaba tener una actividad más", explica Shen. Comentó la idea de comprarlo a sus padres y llegaron a un acuerdo con la dueña. Durante seis años el negocio fue progresando hasta el incendió del pasado 8 de junio. Desde entonces la familia ha vivido unos meses, en palabras de Gu Shen, "bastante duros y con muchos sustos económicos", sobre todo su madre, propietaria del negocio, quien, relata su hijo, "estaba en shock, totalmente bloqueada" durante el suceso. Jianfeng Shen, procedente de Wenzhou, China, llegó por primera vez a España alrededor del año 1998. Trabajó en Zaragoza y después viajó a Bilbao. En 2006, trajo a su esposa, Yinzhung Zhou y su hijo, Gu Shen, a la capital vizcaína, donde la familia residió hasta el año 2008, que decidieron asentarse en Pamplona. En mayo de 2010 se pusieron al frente del bar Endika en la Txantrea , que todavía regenta Jianfeng. El tiempo fue pasando y un día en el año 2016 el joven Shen fue a comprar al

Goñi

LOS DAÑOS EN LA TIENDA

El incendio no provocó heridos, pero sí daños materiales, lo que ha supuesto la pérdida de “mucho dinero” y que el local permanezca precintado sin posibilidad de entrar por el momento. “Está dañada toda la tienda. Lo que no lo está por el fuego lo está por el agua. El embalaje es todo cartón y con tanta acumulación del agua la mercancía se estropeó. Cuando entré con los bomberos y vi como caía el agua sobre la mercancía, me di cuenta de que estaba cien por cien dañada. No hemos salvado nada”, explica. Ante esta pérdida, el bar Endika se ha vuelto el principal sustento de la familia. “Trabajamos en el bar y también buscamos trabajo para pasar todo esto”, comenta. Una de las personas más afectadas durante este tiempo ha sido su madre, Yinzhung Zhou. “Lo ha pasado un poco mal, pero al final va recuperándose. Las amigas de mi madre son muy buenas con ella y la llevan de aquí para allá para que se distraiga”, dice. Gu Shen decidió que él se encargaría del papeleo y la facturación para el seguro, unas tareas en las que reconoce que “hay que pelear mucho”, pero que lo entiende.

APOYO DE LA GENTE

Tras lo sucedido la familia ha recibido el cariño de buena parte de los empleados del polígono. “Nos han tratado bastante bien. Por ejemplo, el hotel o el taller Full Coches nos han ayudado bastante y también el Electrolumen y el Jacar: la gente ha sido súper agradable”, asegura. Además, también los vecinos del barrio de la Txantrea les han mostrado su apoyo ante esta situación. “Casi todos los de la Txantrea nos conocen y saben que tenemos el bazar y nos han apoyado. Nos llaman por si necesitamos cualquier ayuda. Todo el mundo saca sus manos e intenta ayudarnos”, añade.

AUTORÍA DEL INCENDIO

A día de hoy todavía desconoce cuál fue el origen del incendio: “No tengo idea de cómo empezó. Yo sé más o menos la ubicación de donde comenzó el fuego, pero el sitio exacto no. Mi tío me dijo que a lo mejor era dentro de los probadores, pero no es. Me gustaría saber qué ha pasado”. Se llegó a rumorear que había sido intencionado por la propia familia, pero Gu Shen niega esta posibilidad. “No. Nosotros no hemos sido. Sería jugarme la vida de mi hija, la de mi madre y sus amigas. Además, estábamos levantando, teníamos trabajo y estábamos recuperando el dinero.”, explica. Por el momento, la familia va poco a poco recuperándose y tiene intención de volver a abrir su negocio, que espera que sea dentro de un año o dos, aunque primero la policía científica debe concluir las investigaciones y ver hasta qué punto les cubrirá el seguro los daños. “Cuando esté todo solucionado, vamos a reconstruirlo”, afirma con confianza Gu Shen desde la terraza del Endika.