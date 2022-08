La plantilla en huelga de Tele Taxi exige la implicación de la MCP para solucionar su conflicto

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) para exigir su implicación en la solución del conflicto laboral en el que los trabajadores de la empresa exigen a la dirección que cumpla el preacuerdo alcanzado en febrero, que establecía una subida salarial vinculada al IPC. La plantilla de Tele Taxi San Fermín en huelga indefinida se ha concentrado este miércoles frente a la sede de la(MCP) para exigir suen el que los trabajadores de la empresa exigen a la dirección que cumpla el preacuerdo alcanzado en febrero, que establecía una subida salarial vinculada al IPC.

Frente a la sede de este organismo han desplegado una pancarta con el lema 'Dirección cumple el preacuerdo' y han coreado consignas como 'Mancomunidad responsable', 'IPC para no empobrecer' o 'Tele Taxi cumple el preacuerdo', mientras hacían sonar varias bocinas. Además, han entregado en el interior de la Mancomunidad unos telefonillos de juguete como gesto simbólico de su protesta.

En declaraciones a los medios de comunicación, Iosu Caballero, delegado sindical de ELA en Tele Taxi San Fermín, ha afirmado que la MCP es "el responsable del transporte público de Pamplona y Comarca" y ha destacado que Tele Taxi, como centro especial de empleo, donde el 70% de la plantilla la componen personas con discapacidad, "recibe unas subvenciones pagadas por todos los navarros".

Ha señalado que "en junio hicimos una petición de información a la MCP" que, a día de hoy, no ha sido respondida. "Nosotros no estamos poniendo ningunos 'peros', estamos dispuestos a hablar, pero en estos momentos no hemos recibido ninguna respuesta", ha remarcado.

Caballero ha criticado que la dirección de Tele Taxi, tras firmar el preacuerdo en febrero, "en abril decidieron que no estaban dispuestos a aceptar esa propuesta porque el IPC estaba alto, pero es que en febrero tenían perfectamente conocimiento de que el IPC en Navarra estaba en el 6,6%, no les pilló de sorpresa". Y ha reprochado que "la empresa no tiene ninguna postura de negociación, aunque ellos dicen que sí, porque no se han puesto en contacto con nosotros".

Por otro lado, ha asegurado que "se han perdido bastantes llamadas" como consecuencia de la huelga. "Las llamadas no son sólo en Sanfermines, son todo el año, los 365 días, eso supone pérdida de llamadas, digan lo que digan", ha insistido. Al respecto, ha destacado que "los teleoperadores no cogen la llamada y ya está; hay mucha gente este verano que viene de fuera y no sabe donde está. Nosotros les intentamos ubicar para poder mandarles un servicio a un punto concreto".