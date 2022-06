Vuelven las vaquillas a Barañáin 8 años después con la plaza abarrotada

Plaza de los Sauces este viernes en las vaquillas volvieron al municipio después de 8 años. Las ganas acumuladas salieron a relucir en una tarde soleada en la que el calor fue dueño y señor de gran parte de la tarde. Un ambiente digno de fiestas, así relucía laeste viernes en Barañáin . En el tercer día de fiestas,. Las ganas acumuladas salieron a relucir en una tarde soleada en la que el calor fue dueño y señor de gran parte de la tarde.

Un vallado abarrotado de gente, sobre todo jóvenes, para ver a los recortadores que participaron. El ambiente era tal que incluso había un gran número de personas en los alrededores de la plaza. También se podía ver gente que disfrutó de las vaquillas desde sus balcones que daban al recinto. “ Le da mucho ambiente y mucha chavalería de Pamplona viene y yo creo que les gusta”, comentaba Ander Mayo antes de que comenzase todo. Y es que la población joven abundaba, todos ellos apelotonados en el vallado, y los más valientes haciendo recortes improvisados en la arena.

Las vaquillas que estuvieron presentes, pertenecían a la Ganadería Macua, que ya lleva varios años participando en las vaquillas de Barañáin. Juan Ramón Arriazu explicaba: “Son vaquillas jóvenes mezcladas con alguna un poco más mayor”. “Otros años ha ido muy bien --proseguía Arriazu, por eso repetimos”. Y es que algunas vaquillas dieron más ambiente y juego que otras, conforme avanzaba la tarde se pudieron ver algunos recortes.

BARAÑÁIN QUIERE VAQUILLAS

Tras 8 años en los que el municipio no ha podido disfrutar de las vaquillas, este 2022 ha supuesto su vuelta a las fiestas de Barañáin. En el año 2016, se realizó una consulta a los ciudadanos del municipio. En ella, participaron 1.907 personas -pocas, teniendo en cuenta que la población estaba por encima de los 20.000 habitantes-: 1.398 votaron que no, frente a las 499 que dijeron sí. De hecho, este año, EH Bildu presentó una moción, para realizar una consulta, que fue rechazada por Navarra Suma, PSN y Geroa Bai.

Galería de imágenes

Eduardo Buxens

Y es que, los presentes este viernes en la plaza, coincidían en que las vaquillas aportan gran ambiente a las fiestas y estaban conformes con su vuelta a las fiestas. Rubén Berrio aseguraba: “Es importante que haya vaquillas en fiestas porque anima mucho la fiesta”. Porque no solo el ambiente demostró que las vaquillas tuvieron una gran acogida en Barañáin, Mikel Iriarte añadía: “Sin esto, las fiestas perderían ese toque navarro que le dan las vaquillas y la tauromaquia”.

En marzo de 2022, cuando el Ayuntamiento de Barañáin anunció que habría vaquillas en fiestas, Podemos, IU y Batzarre de Barañáin mostraron su rechazo absoluto en un comunicado. Esto se debió a que consideraban inadmisible el uso de animales para cualquier evento lúdico o festivo que les produzca sufrimiento para la diversión de una minoría. Este viernes, las opiniones acerca de este tema eran diversas en la plaza. “Sí deben estar, porque, por mucho que sean animales, no son maltratados”, declaraba Mikel Martínez. Otro vecino de Barañáin, Aritz Merchal, añadía: “Yo pienso que mientras se respete al animal y no se le agobie, no lo considero maltrato animal”. Sin embargo, otros de los presentes no tenían las cosas tan claras. Xabier Calahorra decía: “Por una parte, creo que da mucha vida a las fiestas, pero por otro lado, también entiendo que lo que se hace con los animales no está bien”. Pero, en definitiva, las vaquillas tuvieron mucho éxito.