Acto vandálico en El Sadar: pintan el dibujo de Mai Garde

Mai Garde, tras conocer el acto vandálico que había sufrido un mural con su rostro q "Cuánto nos queda por hacer". Esta fue la primera reacción de la capitana de Osasuna,tras conocer el acto vandálico que había sufrido un mural con su rostro q ue el artista callejero LKN colocó hace semanas en El Bodegón de El Sadar , uno de los restaurantes del feudo rojillo. El dibujo ha aparecido este miércoles con pintura rosa y dos palabras -feminazi y puta- que han encendido el ánimo de la población y han hecho que la propia jugadora recibiera una oleada de mensajes de apoyo. También se pueden ver dos esvásticas a cada lado del dibujo.

El C.A. Osasuna ha dado orden de retirar las pintadas y un operario ha quitado el mural de LKN y ha pintado la pared poco antes de las 13 horas de este mediodía.

MARÍA VALLEJO

El mural representa a Mai Garde, una ferviente luchadora de los derechos de las mujeres y que ha llevado la bandera en favor del deporte femenino y el fútbol en particular. "Honor y orgullo. Mila esker Mai", quiso agradecer el artista callejero LKN. La capitana aparece con el brazo en señal de fuerza y recrea el simbólico gesto del histórico cartel We Can Do it!.