La Pamplonesa ofrece este viernes en la Txantrea el primero de sus tres conciertos antes de San Fermín

semanas previas a las fiestas de San Fermín. Este ‘concierto popular’ comenzará a las 20 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. El patio de las Salesianas en Txantrea acoge este viernes un concierto de La Pamplonesa . Será la primera de las tres actuaciones que la banda municipal de música tiene previstas al aire en libre en estas. Este ‘concierto popular’ comenzará a las 20 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El programa del concierto lo conforman obras de diferentes compositores. Se interpretará la marcha ‘Pompa y circunstancia nº1’ de Edward Elgar, ‘Overture to a new beginning’ de Douglas E. Wagner y o la ‘Vaudeville Suite’ de Pi Scheffer. La segunda parte de la actuación incluye ‘Centennial Prelude’ de Jan Van der Roost, ‘Grounds’ de Jacob de Haan y ‘Reflections of this time’ de Ted Huggens y la primera suite para banda (Galop) de Alfred Reed.

La Pamplonesa tiene previstas dos actuaciones más al aire libre antes de las fiestas de San Fermín. El próximo viernes 10 de junio la banda de música municipal actuará en la Ciudadela y el 2 de julio, días antes del comienzo de las fiestas, se celebrará en la Plaza Consistorial el tradicional concierto presanferminero.