Un paseo con sus padres que terminó en urgencias con parte de la piel completamente abrasada. Samir, vecino de Barañáin, salía de trabajar este lunes cuando decidió recoger a su mujer y a su hijo, de año y siete meses, para dar un paseo los tres juntos por las inmediaciones de Echavacoiz, en el linde con su localidad.

La mala suerte quiso que el pequeño tropezase con una chapa ligeramente levantada de la pasarela que da acceso al ascensor urbano que conecta con la parte inferior del barrio y cayera contra el suelo. "Empezó a llorar pero pensamos que era del golpe, como pasa otras veces", explica la familia.

Sin embargo, los gritos del pequeño no eran como los habituales. "Nos acercamos y vimos que no tenía piel, que directamente se había quemado", rememoran, dolidos, los padres. El motivo de semejante accidente se debió a las altas temperaturas de estos días atrás.

Los más de 31 grados, dado que las planchas son de acero, habían elevado el calor de la pasarela hasta tal punto que la piel del menor quedó completamente 'pegada' al suelo.

Tan aparatoso resultó que los tres terminaron en urgencias. "Se le quedaron las marcas del suelo tatuadas en la pierna, y ni siquiera ha cumplido dos años. Serán cicatrices para siempre", se lamenta Samir, el padre, mostrando una serie de fotografías.

Por ello, con los partes médicos en la mano y mucha indignación, la familia pretende denunciar al consistorio por lo sucedido.

No obstante, más allá de la acción legal, los afectados piden cautela para que no vuelva a suceder. "Lo mismo le puede pasar a otro niño o a una persona mayor. Y no quiero imaginar qué pasará en verano si mi hijo tiene así la mano y la piernas y es mayo", repite el progenitor. "¿Qué pasa si alguien se desmaya? Mejor ni lo pensamos", expone.