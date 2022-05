Burlada tendrá presupuesto prorrogado al renunciar NA+ a una segunda negociación

No habrá segunda ronda de contactos con la oposición para aprobar los presupuestos de Ana Góngora (NA+), tras el intento fallido en el pleno del pasado mes de sacar adelante la propuesta económica. En 2021 contó con el apoyo del PSN, lo que le dio mayoría de votos al grupo de la alcaldía que gobierna en minoría con sus 5 ediles frente a los 4 de EH Bildu, los otros 4 de PSN, los 2 de Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz y el único representante que tienen, respectivamente, Podemos y Geroa Bai. de Burlada . Así lo aseguró este viernes la alcaldesa,(NA+), tras el intento fallido en el pleno del pasado mes de sacar adelante la propuesta económica. En 2021 contó con el apoyo del PSN, lo que le dio mayoría de votos al grupo de la alcaldía que gobierna en minoría con sus 5 ediles frente a los 4 de EH Bildu, los otros 4 de PSN, los 2 de Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz y el único representante que tienen, respectivamente, Podemos y Geroa Bai.

Los socialistas, además de introducir algunas enmiendas, justificaron su postura por responsabilidad política en tiempos de pandemia. Por eso facilitaron también que salieran adelante prespuestos en otros ayuntamientos de la comarca. Pero, esta vez, no. Y sin más apoyos en el resto de formaciones la alcaldesa Ana Góngora ha decidido que se hará el estudio de costes del consistorio. La oposición precisamente esgrimió la falta de un análsis de viabilidad económica municipal para posicionarse en contra.

RECHAZO POLÍTICO

“Yo creo que lo suyo ha sido más una cuestión política porque ese estudio está pendiente desde hace décadas y nos lo reclaman precisamente ahora”, criticó Ana Góngora, que también quiso destacar que, salvo Podemos, el resto de grupos no hizo ninguna aportación. “Y desde Podemos, se pidió un servicio permanente de peluquería, que no lo podemos aceptar para no subir el gasto corriente”.

Porque ese es, precisamente, el caballo de batalla. “En un informe la interventora nos dice que si seguimos con los gastos de hoy en día llegaremos a una situación complicada. Y es que se prevé una disminución importante de ingresos al bajar la construcción de vivienda”, indicó la primer edil.

Según Ana Góngora, el presupuesto elaborado para 2022 tenía esta prioridad. “Estaba muy trabajado para no incurrir en el déficit que tanto preocupa al resto de grupos y garantizar la estabilidad, así que no presentaba ningún escollo para haberlo aprobado o, con su abstención, facilitar que saliera adelante. Es que ni tan siquiera pueden objetar las inversiones porque la mayoría se habían aprobado en un pleno anterior vía modificación presupuestaria”.

La alcaldesa desveló que este análisis sobre la situación económica municipal ha dado sus primeros pasos. “Ya hemos finalizado el trabajo previo de recogida de datos, y en las próximas semanas se procederá a su volcado para, a partir de ahí, analizarlos y poder tomar decisiones relativas a la prestación de todos los servicios deficitarios detectados”, informó Ana Góngora.