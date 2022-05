Cuando cambió... la avenida Carlos III de Pamplona

su derribo permitió abrir la nueva vía, sin duda el eje central del II Ensanche de la ciudad. En la imagen superior se puede observar, detrás de la farola, la parte trasera del antiguo teatro poco antes de su demolición. La fecha aproximada de la imagen se sitúa entre 1928 y 1931, cuando ya estaban terminados los dos edificios de la derecha, pero todavía no habían comenzado los trabajos de demolición del teatro, en abril de 1931. Esta semana el Teatro Gayarre ha cumplido 90 años en su actual ubicación , en la avenida Carlos III. Hasta 1931 el edificio del Gayarre cerraba la Plaza del Castillo donde hoy nace la avenida, de manera quesin duda el eje central del II Ensanche de la ciudad. En la imagen superior se puede observar, detrás de la farola, la parte trasera del antiguo teatro poco antes de su demolición. La fecha aproximada de la imagen se sitúa entre 1928 y 1931, cuando ya estaban terminados los dos edificios de la derecha, pero todavía no habían comenzado los trabajos de demolición del teatro, en abril de 1931.

La que no aparece en la fotografía es la plaza de toros vieja de Pamplona, la que estaba situada justo detrás de la parte trasera del Gayarre. Después del incendió que la destruyó en el verano de 1921, el ayuntamiento adecentó el solar con arbolado y alumbrado público, tal y como puede verse en la imagen.

El primer edificio de la derecha, situado en el número 9 de Carlos III, es obra de los arquitectos Serapio Esparza y José Alzugaray, que dibujaron los planos en 1925 para la Sociedad Iruña. El solar sobre el que se asienta lo subastó el consistorio pamplonés en 1924 y lo adquirió Fermín Istúriz Albistur como presidente de la citada sociedad. Las obras debieron iniciarse en breve porque en diciembre de 1926 Iruña celebra una junta extraordinaria para “acordar el medio de arbitrar fondos para terminar las obras de la casa en el nuevo Ensanche”. En 1928 ya estaba concluido porque se anunciaba la apertura, el 29 de abril, de un “nuevo despacho de carnes, en el que hallará el público un esmerado servicio y riquísimas carnes frescas de vaca, ternera y cordero, en el edificio Iruña”.