Verdades y falsedades junto al contenedor

La Mancomunidad se encuentra inmersa en el despliegue de contenedores electrónicos en Pamplona y la Comarca. Tras las experiencias piloto en Azpilagaña y Artica desde 2018, los extienden en todo el ámbito urbano. Comenzaron en octubre en Mendillorri y Sarriguren, siguieron en noviembre los Ensanches y Beloso, luego Echavacoiz Norte, ahora Mendebaldea, Yamaguchi, el 2 de mayo San Juan.... y así hasta completar el mapa a mediados de 2023, con 4.350 nuevos contenedores. El objetivo, insiste la entidad encargada de la recogida y tratamiento de los residuos, es mejorar los porcentajes de reciclaje y recuperación de la materia orgánica y tratar de cumplir así los dictámenes de la Unión Europea. Pero la Mancomunidad, como tantas otras entidades y particulares, se encuentra hoy con otro handicap, los bulos, mentiras y verdades a medias que circulan y se extienden en redes sociales y también desde tribunas de opinión o cartas al director en medios de comunicación. “Solo una carta falsa echa al traste el trabajo de meses”, lamentan. Aquí se exponen algunas de las verdades y falsedades de la actividad de la Mancomunidad en torno a la gestión de los residuos, que la propia entidad desmiente o aclara.

La Mancomunidad no llama por teléfono para preguntar si se abre el contenedor

Así lo afirmaba una carta al director publicada esta semana. Pues bien, la Mancomunidad afirma que es totalmente falso. Sí enviará cartas con los resultados obtenidos hasta el momento, lo hará en unos quince o veinte días y más adelante se podría dirigir a los domicilios que no registren aperturas, con el fin de detectar posibles incidencias y adaptar el sistema a la demanda. En ningún caso llamará por teléfono.

¿Qué fin se da a los datos del uso de las tarjetas?

Serán tratados bajo la responsabilidad de SCPSA, la sociedad pública de la Mancomunidad, para analizar el uso de los contenedores de orgánica y resto y las aperturas de los buzones de orgánica, resto y envases en la recogida neumática. Se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que asisten, ante el responsable de Tratamiento en el correo protecciondatos@mcp.es

¿Cuántas reclamaciones se han atendido con los nuevos contenedores de tarjeta?

En el cuarto trimestre de 2021, recibieron 7.481 llamadas y desde comienzo de 2022 hasta ahora, 3.008. Son quejas 737 en el primer bloque, un 9,8%, y 216 en el segundo, un 7,18%.

¿Hay técnicos que informen a pie de contenedor?

Un mes antes de la implantación del contenedor, dos semanas visitando domicilios puerta a puerta y otras dos, en el punto informativo. Después de la implantación, una semana de resolución de dudas a pie de contenedor, una de prevención de abandono de residuos y otra de atención en puntos críticos.

¿Cuántos domicilios han rechazado la tarjeta?

Entre domicilios y comercios se han rechazado hasta el momento 106 tarjetas. Un 0’26% de los domicilios y comercios contactados (40.311).

¿La nueva tarjeta es una intromisión en la intimidad y la privacidad? ¿La tarjeta de la Mancomunidad me controla?

Está asociada al domicilio (ni personas, ni teléfonos...), no vincula los datos de aperturas a personas físicas. Los datos de aperturas se utilizan “para planificar acciones de gestión del servicio de recogida (frecuencia, ubicación islas de contenedores...) y comunicación de forma más objetiva, en función de los diferentes comportamientos identificarlos o corregirlos”.

¿Utiliza la Mancomunidad los datos de la factura del agua para campañas de residuos?

Nunca se han utilizado para cuestiones distintas a la de la gestión, y no han recibido quejas por considerarse una intromisión en la privacidad o por un mal uso de estos datos. Lo mismo ocurre con otras facturaciones de distintos operadores (electricidad, gas, etc.) o dispositivos (internet, smartphones, cámaras ciudadanas, radares, etc.).

¿Con el nuevo sistema se puede saber el tipo de residuos que genera cada persona?

No. Las tarjetas solo registran el número de aperturas de los contenedores de orgánica y resto. No la cantidad de residuos depositados, ni su composición. Pero, si se establece el pago por generación de la Ley de Residuos, hará falta conocer, no solo el número de aperturas, sino la cantidad de residuos que se depositan y la titularidad del contrato para poder realizar el abono en la factura. Actualmente esto no se hace, ni se dispone de recursos para ello.

¿La Mancomunidad multará a quien no abra el contenedor?

Ahora solo se contemplan las sanciones por depositar bolsas y voluminosos fuera del contenedor, siempre que la Policía pueda identificar a quien lo haga. Pero en ningún caso por no utilizar las tarjetas. La ordenanza establece también sanciones por la basura mal depositada. Lo recoge el artículo 21 de la Ordenanza Reguladora de la gestión de residuos y las sanciones van desde los 750 las más leves, hasta 3.000 euros las más graves.

¿El nuevo sistema de apertura con tarjeta separa menos?

Con el sistema anterior se recogía de forma separada un 14% de la materia orgánica y con el nuevo se ha alcanzado un 44%. Aunque aún lejos de los objetivos establecidos por las leyes europeas y forales, “la mejora es sustancial”. Además, se han reducido en casi un tercio los residuos depositados en el contenedor de resto y han aumentado los de envases (del 33% al 46%) y papel (del 68% al 77%) . La Mancomunidad repara en que “no siempre lo más sostenible es lo más cómodo”.

¿Se cumple la normativa en materia de residuos?

El Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 marcó como objetivos la separación en origen de materia orgánica en un 50% en 2022, con un límite adicional del 20% de impropios y del 70% en 2017, con un límite del 10% de impropios.

¿El nuevo sistema atiende a criterios técnicos?

Antes de adoptar una decisión de tanta trascendencia, la Mancomunidad encargó estudios para conocer los diferentes sistemas de recogida más exitosos. Se comprobó que “en las ciudades como Amberes, Liubliana, Brescia e Imola cuentan con sistemas como el que ahora se está implantando en la Comarca y ofrecen buenos resultados, como los que se van constatando en la MCP”. “El sistema puerta a puerta puede ofrecer muy buenos resultados en función del tamaño y el planteamiento urbanístico del lugar en el que se implante, pero no es aplicable en la zona urbana de la Comarca de Pamplona. No obstante, la Mancomunidad lo ha implantado en el caso concreto de la recogida de vidrio, papel y cartón en los comercios del Casco Antiguo y en el caso de los voluminosos a cargo del servicio de Traperos de Emaús”, apuntan.

¿Se puede verter en Góngora sin separar materia orgánica?

Según indica la directiva europea ya incorporada a la Ley de Residuos en España, en el año 2035 solo podrá verterse el 10% de los residuos generados ya que son una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. La MCP firmó con el valle de Aranguren un compromiso de dejar de verter en 2024, aunque mantendrá los sistemas de reducción de estos efectos durante los 30 años siguientes al último vertido.

“Dejo bolsas en el suelo, como la mayoría de mis vecinos”

La Mancomunidad hace seguimiento de las bolsas que se dejan fuera del contenedor y constata una media de 7 al día por 1.000 habitantes. “Cifra elevada que hay que reconducir. Quienes lo hacen son una minoría cuyo comportamiento perjudica a toda la ciudadanía”, plantean.

“Dejo bolsas en el suelo porque la cerradura está estropeada”

Pese a la sofisticación de las cerraduras electrónicas, el nivel de incidencias es muy bajo y, cuando se producen, se subsanan en el día. “Ya se recogía un número muy importante de bolsas en la calle antes de los nuevos contenedores con tarjeta”.

¿Usar las tarjetas genera un problema de insalubridad?

Se han incorporado pedales de apertura a todos los contenedores con cerradura. Así, solo hay que presionar un botón para activar el sistema, como en un ascensor, en un timbre, en la puerta de un portal o en los semáforos. Y existe la aplicación (“SIGMA MCP”), para abrir el contenedor de forma remota.

“Que separe la MCP, nosotros ya pagamos las tasas”

Los ingresos obtenidos con la venta de material reciclable son una parte de la gestión de residuos y cuanto más ingresos se obtengan, menor será el coste total reflejado en las tasas. La responsabilidad de los residuos hasta su depósito en el contenedor es de cada ciudadano. La MCP debe hacerse cargo de la recogida de los residuos en el contenedor, su tratamiento, y las acciones de comunicación y sensibilización. “La separación comienza con cada persona en nuestras casas”.

“Da igual que separemos, la Mancomunidad mezcla todo y lo tira en el vertedero”

“Este es un antiguo bulo ya desmentido en numerosas ocasiones por todas las instituciones. Es importante afirmar que todos los residuos reciclables depositados en el contenedor de forma separada son tratados por los recicladores autorizados y reincorporados al ciclo de producción según indica la economía circular”.

“Si separamos en casa se perderán puestos de trabajo”

Tal y como informan diversos estudios, el reciclaje y el fomento de la economía circular no solo es imprescindible para la protección del medio ambiente, sino que permite generar miles de puestos de trabajo.

“Nadie me puede obligar a separar los residuos que genero”

La separación y el depósito correcto de residuos no solo son una obligación moral, sino que se refleja en diferentes textos legislativos y en las propias ordenanzas de la MCP. Separar y depositar correctamente es una obligación irrenunciable y no hacerlo puede ser motivo de sanciones.

“Dejo voluminosos en la calle y así alguien que los necesite los puede aprovechar”

La utilización del servicio contratado por la MCP con Traperos de Emaús para la retirada gratuita de los voluminosos en los propios domicilios, “no solo es una práctica sostenible ambientalmente, sino que también es solidaria”. Muchos de los objetos voluminosos depositados en la calle dejan de ser recuperables por el vandalismo o por los efectos de la intemperie.