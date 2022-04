Dos bares en la ribera del Sadar

La hilera de bloques entre la calle Pablo Antoñana y el paseo de Ugaldeta va tomando forma como zona comercial de la parte sur de Arrosadía, en el límite con Azpilagaña. Una peluquería, una farmacia, una copistería y desde hace un mes, una cervecería, Arriola Arena, que se suma al bar Inicio que abrió el 17 de abril de 2019, al inicio de la calle. Con vistas al parque del Orfeón Pamplonés y su géiser de colores, es el destino perfecto para el paseo y pincho.

Alberto Ramos Ardanaz, dueño del bar Inicio, y Manu Río Arriola, fundador del Arriola Arena, vieron claro el potencial de una zona transitada por universitarios pero que cada vez acoge a más familias jóvenes, que agradecen tener un bar con terraza. Ugaldeta es un antiguo topónimo de la zona que hace referencia a la zona de regachos que desembocaban en el río Sadar. En 2015, el Ayuntamiento acordó dedicar al Orfeón el parque de los terrenos de la antigua fábrica del Pamplonica, con motivo del 150 aniversario de la agrupación coral. Y al año siguiente se dedicó una calle a Pablo Antoñana, prolijo poeta y ensayista obsesionado con la muerte y que dejó este mundo en 2009. Así, su memoria podrá perdurar entre los pamploneses., dueño del bar Inicio, y, fundador del Arriola Arena, vieron claro el potencial de una zona transitada por universitarios pero que cada vez acoge a más familias jóvenes, que agradecen tener un bar con terraza.

DE BUZTINTXURI A ARROSADIA

Manu Río Arriola, de Olave, lleva toda una vida profesional vinculado a la cerveza, primero como repartidor durante 25 años, y después tirando del grifo tras la barra. Hace 15 años fue el segundo en abrir un local de hostelería en Buztintxuri, el Celtic Mine, en el paseo de Santa Lucía, que actualmente regenta un hostelero chino, Lian. “Entonces Buztintxuri estaba en sus inicios y me parecía que podía dar un buen servicio al vecindario. Igual que ahora en Arrosadía”, explica. A pesar de su veteranía, Manu asegura que en el Arriola Arena beef and beer ha puesto “la misma ilusión y pasión” que en sus inicios. El local tiene un “aire british”, con terraza al sur si hace fresco y al norte para los días calurosos. Y tres tanques de Keler que suman 1.600 litros. Manu ha contado con el asesoramiento de Xavier Rivas, de Gestuga, para el diseño de la oferta gastronómica. “El punto fuerte es la parrilla, con distintos cortes de carne y también pulpo a la brasa, que está muy de moda”, detalla Rivas. Ha añadido un toque internacional con el “fish and chips” y los tacos de pastor. “Es un plato mexicano de influencia libanesa. La carne de cerdo adobada en cítricos se prepara como el shish kebab”, explica.

eduardo buxens

UN INFORMÁTICO HOSTELERO

Alberto Ramos Ardanaz, de 38 años, ha configurado el bar Inicio con retazos de su trayectoria profesional, sus aficiones y sus experiencias por el mundo. Es informático de formación y antes de emprender en la hostelería trabajó por cuenta ajena en redes y sistemas. “No tenía mucha estabilidad laboral y de siempre me ha gustado la hostelería”, señala. De hecho, en su juventud metió horas a destajo detrás de la barra. Alberto Ramos tenía claro que quería un bar con un punto tecnológico: pantallas gigantes para ver el fútbol y plataformas digitales, monitores táctiles con la carta, marketplaces, redes sociales… “Al principio me planteé poner tablets en las mesas pero llegó la pandemia y no resultaba muy higiénico”, explica Alberto, que no tuvo problema para llenar el establecimiento de códigos QR.

En cuanto al diseño del local, Alberto Ramos optó por los toques nórdicos: maderas claras, líneas y formas geométricas sencillas, mobiliario minimalista y mucha luz gracias a los ventanales que se abren dando al interior un aspecto de terraza. Para ello contó con la ayuda de Decoestudio. “Son ideas que he ido cogiendo de mis viajes al extranjero. De pequeño, mis padres nos llevaron a muchos sitios”, expresa con agradecimiento de las experiencias vividas. Situado a pocos metros del Aulario de la Universidad Pública de Navarra, los estudiantes son sus principales clientes. “Vienen entre clase y clase, se toman un café y un pincho, unas veces en el local y otras veces para llevar. Agradecen que les atiendas rápido”, comenta. En época de exámenes se incrementa el consumo de café. “Y cuando terminan vienen más relajados a tomarse unas cervecitas y unas raciones”, comenta. El Inicio tiene cuatro variedades de tortillas de patata, también fritos, pulguitas y repostería. “La tortilla de alioli y la de chistorra y queso de cabra son las más demandadas”, añade.