Nuevo foro para abordar la respuesta a las inundaciones en el área metropolitana de Pamplona

ríos Arga y Ultzama han creado un grupo de trabajo para dar respuesta a las inundaciones en la zona. El foro mantuvo este jueves la primera reunión y cobró fuerza tras las inundaciones de diciembre pasado y las demandas de alcaldes de algunos de los núcleos más afectados. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los municipios del área metropolitana por los que transcurren los

David Campión, y el gerente, Alfonso Amorena, además de los alcaldes de Alfredo Arruiz; Villava, Mikel Oteiza; Ezcabarte, Pedro Lezaun y Burlada, Ana Góngora. Juan José Echeverria. Excusó su asistencia la alcaldesa de María Lecumberri. En la primera reunión, celebrada en la sede de la Mancomunidad, han participado su presidente,y el gerente,, además de los alcaldes de Huarte Pamplona estuvo representada por su alcalde, Enrique Maya , por vía telemática, y por el concejal de Urbanismo,. Excusó su asistencia la alcaldesa de Barañáin

Con el foro se da impulso a un ámbito de trabajo para la prevención, adaptación y respuesta coordinadas a las inundaciones en el área metropolitana de la Comarca de Pamplona.

En una nota emitida por Mancomunidad, recuerdan que las previsiones científicas indican que las recientes avenidas de los ríos Ultzama y Arga en el área metropolitana van a ser cada vez más recurrentes debido a los efectos del cambio climático. Hasta la fecha, añaden, "cada entidad local ha tomado o está estudiando tomar diferentes medidas con el fin de prevenir y paliar los graves efectos de las riadas sobre bienes y personas".

No obstante, reconocen la evidencia de que "el medio fluvial forma un continuo que no entiende de límites municipales, y que cada actuación llevada a cabo en el río en un punto concreto va a tener efectos aguas arriba y aguas abajo del mismo". "Ello puede llevar a desbaratar actuaciones o a limitar el alcance de estas si no se realizan de forma coordinada. Este es el motivo de la constitución de este marco de trabajo y de esta primera sesión celebrada hoy, en la que cada entidad ha expuesto los documentos de planificación con los que trabaja y los proyectos en marcha existentes, así como su problemática particular", ahondan en el propósito del grupo de trabajo.

CONTRATO DE RÍO

En el encuentro se ha recuperado la idea del "contrato de río", que desde hace años ha defendido Villava y que ya recordó su representante en la mancomunidad, Etor Larraia, en diciembre, en la primera asamblea de la entidad tras las últimas inundaciones. Ahora se ha propuesto elaborar ese documento común y que abarque los ríos Ultzama y Arga y los municipios de Pamplona, Villava, Barañáin, Burlada, Huarte y Ezcabarte y la propia MCP como entidad gestora del Parque Fluvial. También se ha destacado la conveniencia de incluir en este grupo de trabajo al Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Los asistentes han considerado que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona puede asumir un papel coordinador del trabajo por su carácter comarcal, por su estrecha relación con el embalse de Eugi y por la propia entidad del Parque Fluvial de la Comarca, que se extiende 32 kilómetros por ambos ríos.