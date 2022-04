Zizur asume que tardará años en recuperar el millón de euros por daños del complejo de Ardoi

El pleno celebrado este jueves dio un paso importante al aprobar el expediente de reclamación de daños por resolución culpable del contrato. Hubo unanimidad entre todos los grupos. Mimentza recordó que ha sido necesario esperar a la inauguración del complejo sociodeportivo Patxi Morentin, tras una nueva adjudicación, para hacer la valoración de daños por parte de la dirección facultativa. Todavía quedan algunos trámites antes de llevar el caso al juzgado de lo contencioso-administrativo, cuyo recorrido es una incógnita, admiten.

El pleno también aprobó lapara ejecutar el paquete de inversiones pactado por Geroa Bai, EH Bildu PSN y el concejal no adscrito, Íñigo Goñi. Navarra Suma se abstuvo aunque se mostró a favor en líneas generales con las inversiones previstas, principalmente la reforma del parque Talluntze para habilitar cien plazas de aparcamiento y la instalación de baños públicos. AS Zizur votó en contra y anunció un recurso por la aprobación de urgencia del dictamen en comisión .

Menos consenso hubo en la aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2022. Los perfiles lingüísticos volvieron a dividir a los grupos. Aunque el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) anuló la preceptividad del euskera en los puestos de técnico de juventud y operario de obras en la plantilla de 2021, el equipo de gobierno ha incluido la exigencia de este idioma en la plantilla orgánica de 2022. Navarra Suma solicitó la retirada de la exigencia de preceptividad de euskera en dichas plazas y en otras nueve más, entre ellas las de coordinador cultural, técnico de deportes y coordinador de deportes. Félix Castor Zunzarren (Navarra Suma) argumentó que “la inmensa mayoría de la población de Zizur no podrían trabajar en su propio ayuntamiento con estas preceptividades”. Estas alegaciones fueron desestimadas con un informe técnico del área de euskera. EH Bildu y Geroa Bai acusaron al grupo regionalista de “euskarafobia”. Zunzarren respondió: “No traten de imponer el euskera y entonces la gente lo valorará mejor”.

El pleno también aprobó la concesión de laa la jefa del policía local, Sandra Irazábal Notivoli , que lleva 23 años en el cuerpo y que asumió dicha responsabilidad meses antes de la pandemia. “Es una trabajadora con mayúsculas. Le ha tocado vivir los momentos más duros, con los medios humanos que había e intentando llevar una policía de cercanía”, expresó el concejal de seguridad ciudadana, Andoni Serrano (Geroa Bai). Navarra Suma y PSN votaron a favor, con palabras de agradecimiento. EH Bildu dio un sí “crítico” y AS votó en contra.

Como en plenos anteriores, la corporación aprobó por unanimidad la declaración institucional. En las intervenciones, el concejal Íñigo Goñi glosó la figura de santa Teresa de Jesús. Asimismo, el pleno aprobó por unanimidad una moción sobre el ataque militar de Rusia a Ucrania . Otra moción sobre el conflicto saharaui salió adelante con los votos de Navarra Suma (5), Geroa Bai (4), EH Bildu (3) y AS Zizur (2) y el rechazo del PSN (2) y el concejal no adscristo. Por otro lado fueron rechazadas una moción de Navarra Suma de apoyo al sector agrícola y ganadero y otra de AS Zizur sobre retribuciones de cargos públicos del Ayuntamiento. El pleno duró 5 horas y 40 minutos.