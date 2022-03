Farmacia Arrosadía se encuentra en la calle Pablo Antoñana número 22-24, entre la copistería Low-Cost y el bar Inicio. Su titular es Laura Ursúa Goicoechea, pamplonesa de 28 años que desde que terminó los estudios ha trabajado dispensando medicamentos. La zona nueva de Arrosadía de Pamplona cuenta desde el pasado lunes con una farmacia. Lase encuentra en la calle Pablo Antoñana número 22-24, entre la copistería Low-Cost y el bar Inicio. Su titular es, pamplonesa de 28 años que desde que terminó los estudios ha trabajado dispensando medicamentos.

hay pocas familias viviendo, pero ya he conocido a unas cuentas, que están agradecidas de tener una farmacia cerca de casa, sobre todo las que tienen niños pequeños", comenta Laura Ursúa. Por la cercanía con la Universidad Pública de Navarra, buena parte de sus clientes son estudiantes. El local tiene 75 metros cuadrados de venta al público y ha sido diseñado por su hermana María, que es arquitecto. La empresa navarra Equipanorte se ha encargado del mobiliario. "Al ser una zona nueva vi que era una oportunidad. De momento,

De momento, Laura Ursúa va rellenando estanterías de productos de farmacia y parafarmacia. Más adelante pretende tener más variedad de artículos de nutrición, higiene y bienestar. "También me gustaría ofrecer servicios de nutrición, que es a lo que me he dedicado estos años, y también ayudar a la deshabituación tabáquica, para la que he hecho una formación", señala.