Un artista sevillano esculpe la figura para un nuevo paso: Cristo Resucitado

La Hermandad de la Pasión celebró por primera vez hace cinco años una procesión el domingo de Pascua. No tenían paso del Cristo Resucitado, de modo que encargaron unas andas nuevas y aceptaron prestada una imagen del siglo XVIII que guardaban en la catedral de Pamplona. “Pero era una solución temporal porque la figura no estaba diseñada para ser procesionada, podría sufrir un percance un día...”, explicó ayer David Sanz que, con lo ahorrado en los dos años en blanco de la pandemia, se embarcaron en la aventura de comprar una escultura, “de calidad, pero sin hipotecar a la Hermandad”. Contactaron con once artistas que les mostraron presupuestos y plazos diversos, de hasta 36.000 euros y en algún caso con una lista de espera de cinco años. Finalmente se decantaron por el artista sevillano Rafael Martín Hernández, titulado y doctorado en Bellas Artes, profesor en la Universidad de Sevilla. Autor de “estilo neobarroco con un expresionismo moderado y elevada calidad y realismo, con toques de hiperrealismo, con una cuidada policromía, que cuadra mejor con las obras de la Hermandad”.

El conjunto precisará madera de cedro, pero hay problemas de abastecimiento, por lo que la escultura no estará lista hasta el año próximo y éste se procesionará con la de la catedral, a modo de despedida. El precio: 18.000 euros más IVA, “asumible para la Hermandad, si bien aceptan donaciones a un número de cuenta o a través de bizum”.

Apuntan que “el resucitado presentará una expresión realista e idealizada, aunando la naturaleza dual, real y divina de un cristo que ha regresado de la muerte y camina entre los hombres; sus pies estarán posados sobre el suelo en actitud de avance y no en levitación”. La sábana que cubre el cuerpo “añade dinamismo a la composición gracias al juego de diagonales y claroscuro, y aporta dignidad”.