Valoran prolongar la mota de tierra para reducir el ruido en el vial de Mendillorri

Fue el 28 de enero. Aunque, en realidad, la reivindicación empezó hace casi 30 años. Casi nada. Según explican vecinos de la calle Monte Campamento, en el barrio de Mendillorri, el malestar con el que conviven desde entonces germinó con la construcción de la ronda Este de la ciudad. El ruido que soporta este anillo termina por repercutir directamente en las vidas de un grupo de vecinos que han decidido plantarse. La gota que ha colmado el vaso no es otra que el enlace de conexión que dará salida al tráfico de Lezkairu, Entremutilvas y Mugartea. Un aforo que el Ejecutivo cifraba en unos 25.000 vehículos. “La ronda absorbe el paso de camiones y, ahora, con más coches pasando bajo nuestras casas nadie nos garantiza que la apertura del vial incluya pantallas sonoras que nos protejan a todos”, describen los afectados. Según el proyecto que manejan en el departamento de Cohesión Territorial, la barrera sonora solamente llegaría hasta el portal número 51, de manera que los vecinos del 53 al 63, que son precisamente quienes viven más cerca de la rotonda, no tendrían ese respaldo. A su entender, el argumento que esgrimen desde Gobierno para no cubrir toda la zona no es válido. “Dicen que se basa en un estudio de ruido, pero no tiene sentido ya que el vial no está terminado y ahora apenas se escucha nada”. En este contexto, el Defensor del Pueblo ha pedido explicaciones y, al parecer, las tornas podrían cambiar. Tras afirmar que la decisión de no prolongar hasta el final de Monte Campamento la hilera de pantallas respondía a tratar de no reducir la zona ajardinada junto a las viviendas. “En esta zona disminuye la afección sonora a niveles permisibles conforme a normativa”, declara Gobierno de Navarra. Pese a ello, el departamento también valora la posibilidad de prolongar la mota de tierra para mermar los ruidos de la zona de viviendas.

Recordemos que la obra, adjudicada a construcciones Mariezcurrena por 2.348.474 euros, prevé que la vía de servicio paralela a la PA-30 cuente con una calzada de 3,5 metros de anchura, salvo en los tramos de dos carriles, como la entrada de vehículos desde Mendillorri o Mugartea, en los que la anchura alcanzará los siete metros.