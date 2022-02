Los ríos navarros en manos de voluntarios

En la orilla del río Arga el frío de las mañanas de febrero este sábado quedó camuflado por el sol y las ganas de ayudar de los más de cien voluntarios que se acercaron para limpiar el río. En la playa de Oricáin un grupo de catorce personas se preparaba a las diez de la mañana para sacar del agua todo tipo de residuos que ensucian la zona. “Hemos empezado donde el parking, nos han dado chalecos, guantes y unas bolsas para ir metiendo lo que nos encontremos. Hay de todo, neumáticos, bidones, te puedes encontrar cualquier cosa aquí”, comentaba Nora Barbarín.

Jesús Caso

Para Itziar López de Maturana y Ricardo Aristu era la primera vez que participaban en una limpieza el río. Se habían apuntado con su hija y tenían como principal objetivo dar ejemplo a la pequeña. “Queremos que aprenda que hay que cuidar la naturaleza y que vea con sus propios ojos las consecuencias de no hacerlo”, explicaban, “así ve que se puede ayudar y es importante, que no se quede todo solamente en el discurso”. En la zona en la que ellos se encontraban el responsable era Sergio Casado, concejal de Deporte y Juventud del Ayuntamiento del Valle de Ezcabarte. Estaba participando con sus hijas, era la primera vez que le acompañaban y estaban muy contentas de poder ayudar. “Esperábamos encontrar menos basura, estamos sacando objetos muy voluminosos. Antes hemos encontrado hasta una bañera”, explicaba.

EN VARIOS PUNTOS DEL RÍO

También en la zona de Oricáin estaban Javier Monzón y sus hijos. “Estamos encontrando de todo. Se ve que hay mucha necesidad así que habrá que repetir”, comentaba. Ellos viven en Arre y quieren ayudar a mantener limpia la zona.

Siguiendo el camino del río varias bolsas de basura llenas de objetos marcaban el límite entre el camino y la orilla. Otro grupo de voluntarios trabajaba por la zona de Arre. Pablo Sola con su mujer y sus dos hijos estaban retirando objetos cerca de la Fuente de Txindalepea. Ellos son de Ansoáin y explicaban que era la primera vez que se animaban. “Muchas veces cuando salimos a pasear vemos a gente limpiando el río y los niños siempre decían que querían venir. Cuando vimos el anuncio de esta jornada por Internet nos apuntamos enseguida” explicaba. Su hijo Eneko Sola, de 8 años, estaba sorprendido de toda la basura que había encontrado. “Por mi vendría una vez al mes.”, comentaba.

También por esa zona estaba Pablo Pino. Se enteró de esta iniciativa a través de un grupo de difusión del valle. “Es la primera vez que vengo y la verdad es que me esperaba a más gente, me da un poco de pena. No hay casi gente joven, hay bastante niños y gente más mayor pero hecho de menos esas edades intermedias”, comentaba. Siguiendo el camino se encontraba Mikel Baztán, de la consultoría Ahora Clima y responsable de gestión medioambiental y zonas verdes del Ayuntamiento de Villava. “No es la participación que nos hubiese gustado, pero a la gente que ha venido se le ve contenta y muy implicada. Hay muchos niños también y eso es importante para que ya desde pequeños aprendan estas cosas”, explicaba.

Esta jornada de voluntariado ha tenido lugar días después de que la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, comunicase que las tareas de limpieza de estas zonas son competencia de lo ayuntamientos. Estas declaraciones despertaron el rechazo de alcaldes de la zona. Mientras los que mandan se ponen de acuerdo sobre quien debe de actuar, los ciudadanos salen a echar una mano. Los voluntarios cubrían las orillas desde Burlada hasta Oricáin. La Mancomunidad de Pamplona ha organizado una nueva jornada el próximo 5 de marzo para recorrer los ríos bajo Arga y Elorz. Aprovechando esta jornada los vecinos de Zuriáin organizaron una protesta por la peligrosidad de la travesía del pueblo.