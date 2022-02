Los ucranianos de Navarra se concentran en la plaza del Castillo

Más de una docena de ucranianos que viven en Navarra se han concentrado este jueves por la mañana en la plaza del Castillo de Pamplona con banderas de su país para visibilizar su situación y condenar la invasión rusa.

Envueltos por la incertidumbre, contaban, sienten impotencia y preocupación por sus familias y reclaman el apoyo firme de la OTAN y la Unión Europea a Ucrania. Se han organizado por grupos de WhatsApp que comparten con compatriotas de la Comunidad foral y han ido llegando a media mañana.

Algunos han permanecido unos minutos antes de ir a trabajar, por lo que piensan en reunirse de nuevo al final del día.

Cordovilla

La mayoría no se conocía en persona, pero se han despertado hoy, jueves, de la misma forma: con una llamada de un familiar o amigo que alertaba de los ataques rusos.

“Estoy cada minuto al teléfono mirando qué ha pasado. Mi corazón grita desde el inicio de la guerra: queremos paz, nada más.”, confesaba con la voz quebrada Natasha Mymko afincada en Pamplona desde hace 17 años. La ciudad en la que se encuentran sus seres queridos, al suroeste del país, está a apenas 140 km del aeropuerto de Ivano-Frankivsk, bombardeado por Rusia esta madrugada: “Están mi hija y mi nieta encerradas en Chernivtsi y no sabemos qué nos va a esperar esta noche”.

La hija de Tetyana Ckolomeychuk, natural de la misma población, tiene 27 años y le ha informado de que se va a quedar pase lo que pase. “Me dice que tiene que trabajar, que está bien, pero que si atacan su ciudad, va a luchar. Me siento fatal, es mi hija, es mi país”, lamentaba. Miles de ucranianos de todas las edades llevan semanas preparándose para coger las armas en caso de que Rusia extienda sus ataques al resto del Estado.

Roman B., de 32 años, afirmaba que por el momento continuará en la Comunidad foral, pero no dudará en volver a Ucrania si la guerra persiste: “Es muy probable. Estuve en el ejército y todavía me acuerdo de lo que aprendí”. Roman, el impulsor de la concentración, y otros vecinos de la Comarca de Pamplona comparaban a Putin, el presidente ruso, con Napoleón. “Esto es muy grave. La gente normal piensa como nosotros, que no se puede hacer una guerra en el siglo XXI porque es algo salvaje, siempre hay víctimas y se destruye todo; no lo podemos permitir”, defendía el joven.

Por esta razón, añadía, la comunidad ucraniana pide que se pare el conflicto antes de que empiece a haber bajas en ambos bandos. Aunque los enfrentamientos, recordaba Bogdana Korolova, de 29 años y natural de Doneskt ­-en el área del Donbás a la que Rusia ha trasladado parte de sus tropas y decenas de carros de combate-, se remontan a 2014. En la región de Korolova se alcanzó tal nivel de violencia que tanto la joven como sus padres tuvieron que desplazarse a otras provincias.

“Me da mucha rabia que haya empezado la guerra, me he criado en Ucrania hablando los dos idiomas sin problema [ruso y ucraniano]. Mis padres han salido de la ciudad y ahora están viviendo la misma situación en Cherkasy”, manifestaba afligida. En poblaciones como en la que vive su familia en la actualidad, explicaba, se está viviendo “un caos”, con negocios que cierran, vehículos militares por la calle y mucho miedo. De esta forma, aseguraba Bogdana Korolova, empezó el conflicto en el Donbás.

1.549 ucranianos y 426 rusos en Navarra

En la Comunidad Foral residen 1.549 ucranianos y 426 rusos, según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2021.

Cordovilla

Más de 112.000 ucranianos viven en España y casi el 56% de ellos residen en tres autonomías: Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Una cifra superior a los 79.485 rusos que están empadronados en España, de los que un 60 % lo están en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Respecto a los ucranianos, la comunidad con más residentes de esa nacionalidad es Madrid, con 23.352, por delante de Comunidad Valenciana (21.780), Andalucía (17.414) y Cataluña (13.619).

Buxens

Más alejadas de esas cifras se sitúa las comunidades de Murcia (7.433) y Castilla-La Mancha (3.947).

En cuanto a los rusos, de la cifra total de residentes en España 25.093 viven en Cataluña, 22.264 en la Comunidad Valenciana, 14.172 en Andalucía, 4.715 en Madrid y 4.148 en Canarias.