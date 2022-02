Maya dice que se estudiará que haya encierros txikis, aunque se deben valorar "cuestiones legales" al ser con menores

va a valorar la posibilidad de recuperar los encierros txikis en Sanfermines, después de que así lo planteara este miércoles por unanimidad la Mesa del Encierro. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha afirmado que el Ayuntamiento, después de que así lo planteara este miércoles por unanimidad la Mesa del Encierro.

No obstante, ha precisado que "hay que analizar cuestiones incluso de carácter legal, porque parece que la normativa de aquí impide temas taurinos para menores de 16 años y por lo tanto es una cuestión que habrá que ver, pero es una propuesta que está encima de la mesa y la vamos a valorar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Enrique Maya también se ha referido al proceso para elegir a la persona que lance el chupinazo de Sanfermines y ha considerado que si existe "unanimidad política en que una persona pueda tirar el chupinazo, debería ser esa persona, sin necesidad de que pase por ese trámite de participación -votación popular-, en el que al final hay ganadores y perdedores".

"Yo me pongo en la tesitura de un posible candidato y no es lo mismo que a ese candidato se le diga que hay unanimidad por parte de los grupos a que se le diga que vamos a ofrecer su nombre para que luego después de un proceso sea él", ha explicado.

Enrique Maya ha considerado que "es una cuestión de sentido común, tenemos a veces una capacidad de complicar lo sencillo que no la termino de comprender". "Yo claro que quiero consenso, pero consenso en el ámbito que lo puedo tener, que es en el ámbito político. En esas estoy, yo espero que finalmente el candidato sea consensuado y pensemos en ese chupinazo, en la persona que lo vaya a tirar con alegría y no desde el punto de vista otra vez de que pueda haber enfrentamiento por el sistema de elección", ha apuntado.

No obstante, el alcalde ha precisado que todavía no ha contactado con nadie ni ha puesto en marcha el proceso para designar a una persona que lance el chupinazo. "Yo no he hecho nada. Hay una persona que me parece que sería de absoluto consenso y es lo que dije. Hablo ante los medios con la misma sinceridad con la que hablo en casa y eso a veces tiene unas traducciones excesivamente complejas. Creo que estoy en el derecho de pensar en una persona que me parece que sería ideal para tirar el chupinazo y lo digo. No he dicho que va a ser sí o sí, ni que lo voy a imponer por encima de todo, porque no sería bueno para esa persona", ha indicado.

Así, Maya ha señalado que "tenemos tiempo, tenemos que trabajar por esa coincidencia en una persona de prestigio e importante para Pamplona y que sea esa persona la que lo tire".

Tras ello, ha explicado que abordará esta cuestión con los grupos municipales. "A veces parece que los concejales no nos hablamos y que todo es de una tensión terrible, y claro que hablamos con cordialidad y normalidad de las cosas. Claro que tenemos que hablarlo y espero que lleguemos a ese consenso", ha asegurado.