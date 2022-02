Los encierros txikis se abren la puerta al futuro en San Fermín

Las propuestas para mejorar los Sanfermines, y más cuando este año tras dos de sequía parece que por fin resonará el chupinazo el 6 de julio, abrieron este miércoles el capítulo taurino con la mesa del encierro. A las doce del mediodía, en la sede del área de Seguridad Ciudadana en la calle Monasterio de Irache, se reunían representantes municipales Javier Labairu (NA+), Maider Beloki (EH Bildu), Federico Colmenar (PSN) y Patxi Labairu (Geroa Bai)), de los pastores (Miguel Reta), corredores (Juan Lecuona, Dani Oteiza, Teo Lázaro y Fermín Beunza), Federación de Peñas (tres integrantes que declinaron dar su nombre porque, indicaron, el protagonismo es de la federación), de la casa de la Misericordia (Jesús Cía) y de la empresa encargada del vallado (familia Aldaz), junto al jefe de Policía Foral (Juan Carlos Zapico) y los directores de las áreas municipales de Seguridad Ciudadana y de Participación (Patxi Fernández y José Manuel Santana)

Sobre la mesa una veintena de propuestas que respondieron a la invitación municipal para que, a través de la web losviviremos.com, lanzaran sus ideas para entre todos construir unas mejores fiestas. Y las remitidas se pudieron agrupar en cuatro: la vestimenta en el encierro; el control de los aforos, la anulación de los espectáculos taurinos y recuperar el encierro txiki.

Todos los integrantes de este foro de trabajo se mostraron partidarios de su regreso como una manera, dijeron, de crear cantera para las carreras delante de los astados de las ocho de la mañana. Y es que, remarcaron, se enseña a los más pequeños a cómo desenvolverse con los toros y además se recupera la figura del corredor de aquí que está perdiendo presencia ante otras no ya regiones, sino incluso nacionalidades.

DESDE 1979 HASTA 1987

Además, se cuenta con la ventaja de que se sabe que tendrán buena acogida a tenor del éxito de participación en los encierros txikis que organizaban las peñas. Fue entre 1979 y 1987 cuando hasta el portón que cierra Mercaderes se acercaba el camión del ganado del que salían seis becerros. Pastores e integrantes de las peñas se encargaban de velar por la seguridad de los txkis que corrían por la Estafeta hasta llegar a la plaza de toros.

Pero, al parecer, no podría ser este año ya que sería necesario aprobar una ordenanza que por la tramitación no llegaría a julio. Una normativa que emularía a la de País Vasco, donde este tipo de encierros son con animales que no superan los sesenta kilos mientras que en La Rioja deben ser hembras de menos de un año. También se habló que habría que acotar las edades, dejando sólo a los adolescentes el encierro con ganado pero sin olvidar a los más pequeños con iniciativas como carreras con toros de cartón que también se han visto en la ciudad de la mano de alguna peña y de asociaciones vecinales.