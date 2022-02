Rescatado por los bomberos tras caer a la orilla en el Paseo del Arga en Burlada

Los bomberos han rescatado en la tarde de este martes a un hombre de 74 años que se había caído por el talud del Paseo del Arga, sin llegar al río, y que no podía salir por sus medios. No presentaba lesiones y no ha precisado asistencia sanitaria.

El aviso a Sos Navarra se ha registrado a las 14.22 horas. El hombre daba un paseo con su hijo cuando a la altura de las piscinas de la Burlada ha resbalado y ha caído por el talud que termina en el cauce del río Arga. No ha caído al agua ni ha sufrido lesiones, pero no podía salir. Tampoco su hijo y las personas que caminaban por la zona han logrado extraer al hombre, por lo que han dado aviso a Sos Navarra.

Desde la sala del 112 han movilizado a los bomberos del parque de Trinitarios y al GRT (Grupo de Rescate Técnico), así como una ambulancia básica. Los bomberos han logrado llevar al hombre hasta el paseo. Se encontraba bien, pero agarrotado debido al tiempo que había permanecido agarrado para no caer al agua y también por el frío y el viento que soplaba en ese momento. No ha precisado traslado a un centro médico médico.