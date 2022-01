Cuatro familias de Burlada llevan fuera de sus viviendas desde el pasado 10 de diciembre

La avenida del Arga del pasado día 10 de diciembre sigue salpicando en Burlada, esta vez a su equipo de gobierno de NA+ al que le “llovieron” las críticas de una plataforma vecinal creada bajo el nombre de “Afectados por la Riada”, que acusaron al grupo de la alcaldía de no aplicar el plan de inundaciones creado en 2013 ni poner los medios suficientes para evitar que el agua anegara el municipio. Una de las consecuencias fue el desalojo de cuatro familias de los bajos del número 6 de la calle Trasera del Soto. , esta vez a su equipo de gobierno de NA+ al que le “llovieron” las críticas de una, que acusaron al grupo de la alcaldía de no aplicar el plan de inundaciones creado en 2013 ni poner los medios suficientes para evitar que el agua anegara el municipio. Una de las consecuencias fue el

Para ellos se pidió un realojo urgente, gratuito, con calefacción, amueblado y en Burlada. Y se hizo mediante una moción presentada por EH Bildu que leyeron Juan Miguel Maza Gómez y Unai Olano Yurrita. Indicaron que venían en nombre de los afectados y sin ninguna ligazón política.

Tan detallada descripción de las características del inmueble obedece, dijeron, a que la única alternativa que se les dio fueron pisos sin muebles y sin suministro energético. Y según indicaron, de otras dos familias que en el número 2 de la calle Soto que también tuvieron que dejar sus pisos, una de ellos ha accedido a entrar en esta vivienda municipal por la que se le cobra un alquiler.

También demandaron la creación de una mesa “de carácter técnico, político y ciudadano” para que actualice el plan de inundaciones en tres direcciones: actuación conjunta con municipios cercanos además de crear un listado de locales, pisos y comercios más susceptibles de inundación para priorizar allí las actuaciones; en segundo lugar, disponer de lugares de realojos urgentes en las primeras 48-72 horas y, finalmente, revisar los niveles del Arga que disparaban las alarmas en el anterior plan y valorar el papel del río Ulzama en las inundaciones.

La moción salió adelante con los votos adelante de la oposición al completo: EH Blidu, PSN, Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz, Podemos y Geroa Bai, mientras que NA+ se opuso. Cambiando Burlada propuso hacer una auditoria externa para ver qué puntos era necesario reforzar de ese protocolo antes las críticas, en especial de Geroa Bai y EH Bildu, de que no se había aplicado correctamente. Sergio Barásoain (PSN) indicó que la denuncia pública por mala actuación junto a Podemos les costó que parte de la plantilla de Policía Municipal les llamaran mentirosos.

La alcaldesa Ana Góngora dijo que se aplicó el existente protocolo. “Otra cosa es que se relevara insuficiente ante una riada no prevista”. Sobre la reubicación, dijo que la ley marca que sólo se pueden ofrecer viviendas vacías y que sólo una de ellas no tenía calefacción porque estaba averiada. Y que no pueden ser gratuitas porque no son preceptores de rentas sociales. “Pero el consorcio sí responderá en cubrir ese alquiler”.