Montxo Oroz: “Las menores pasan miedo porque ya se han sentido acosadas”

¿Se imaginaba unos datos así?

Yo ya había percibido que en las relaciones de pareja, la sexualidad y las cuestiones de género en la adolescencia, hay una problemática de fondo muy seria. Y son mucho más víctimas, sin ningún tipo de duda, las mujeres. Así que es clave trabajar con esos chicos a esas edades. Yo soy chico y jamás he sentido miedo cuando vuelvo a casa el fin de semana. Cuando no tienes vivencia de algo, para ti no existe.

¿Así que el miedo de las jóvenes pamplonesas se debe a una vivencia real?

Por supuesto. Se han sentido acosadas por comentarios, por piropos o por sentir que alguien les persigue. Cuando generas espacios en los que las chicas adolescentes puedan expresarse sobre sus relaciones de pareja o sobre sus vivencias y miedos, descubres cosas que te sorprenden.

¿Por ejemplo?

Pues si tenemos en cuenta que la educación sexual en la adolescencia masculina se produce a través de la pornografía, ¿cómo se van a construir las relaciones de pareja? Y esto, las menores lo comentan en espacios de confianza, muchas veces gestionados por chicas jóvenes, con las que empatizan. Pero yo cuando hablo de este tipo de temas con chavalas de entre 14 y 17 años en un taller, muchas veces ves que reaccionan bajando la mirada. Esto es tremendo.

Pues sí, terrible.

Y tú te preguntas, ¿qué hay ahí? La encuesta que presentamos en la Casa de la Juventud tiene la ventaja de que se produce en un espacio de confianza, de escucha. Y esas personas piensan que este trabajo va a tener un impacto real. Gracias a lo publicado en Diario de Navarra, han podido ver por primera vez en su vida que lo que han hecho ha llegado hasta el pleno de Pamplona.

Aunque en el acto de presentación de los datos, los políticos que acudieron no estuvieron precisamente activos.

¿Sabes con qué se quedaron los chavales y chavalas después del acto?

Sorpréndame.

Con que la mayoría de los políticos y políticas estuvieron toda la sesión mirando el móvil. Para mí, esa imagen es brutal. ¿Pero quiénes son los que están enganchados al móvil? Los adolescentes.

PAMPLONA Y LOS 'MENA'

¿Qué le parece que el alcalde Maya esté apelando ahora al presunto problema de los ‘menas’ en Pamplona?

El 95% o el 99% de menores que se ven obligados a cruzar el mar deberían ser puestos como ejemplo. El año pasado murieron 4.400 personas intentando cruzar el mar por la ruta canaria. Llegan en pateras infestadas de gente, se meten debajo de un camión... De cada 100 que vienen así, 90 deberían ser referentes de superación. ¿Que luego hay algunos que delinquen? Sí. Pero no cuelgues el sambenito. Ya está bien de atacar al colectivo migrante cuando son fundamentales para la supervivencia...

Del país...

Y del estado de bienestar que conocemos.

¿Cómo llega al mundo de la cooperación?

Yo estaba en 5º de Pedagogía y ya había manifestado al responsable de Medicus Mundi mi interés por incorporarme como cooperante. En el año 98, después de haber celebrado la escalera completa de San Fermín, porque soy un friki de las fiestas, recibí una llamada para ir de cooperante a Bolivia durante seis meses. Aquella llamada me dio en la línea de flotación. Tenía que responder en 10 minutos y salir de Pamplona el 7 de julio. Tenía 24 años. Regresé en diciembre del 98. Volví en septiembre del 99 hasta diciembre de 2002.

¿Qué hacía?

Trabajaba sobre todo en el área de Santa Cruz y Chuquisaca en comunidades guaranís. Los dos últimos años estuve en un proyecto de trabajo con comunidades guaranís cautivas en haciendas. Me tocó vivir una situación sumamente aberrante. Vi en primera línea cómo se vulneraban los derechos humanos de las personas por el hecho de obtener una mayor riqueza, acaparar más y vender más maíz. Yo volví con un pelotazo tremendo en la cabeza.

¿Qué lección se llevó de Bolivia?

A ver. Mi mundo se acababa en Tafalla. Y ampliar fronteras supuso quitarme la boina. Me di cuenta de que hay modelos diferentes y de que hay muchas cosas fuera de lo que conocemos que tenemos que aprender para mejorar nuestra situación. Yo me fui a Bolivia siendo navarro de pura cepa. Volví siendo navarro de pura cepa, pero aprendí muchas cosas. El guaraní no necesita más de dos vacas para vivir. Y allí le llaman flojo. Pero es un modelo que está basado en la vida, en los cuidados en la convivencia con lo que te rodea, que es mucho más sostenible.

Pues recuerda un poco al debate actual de la ganadería intensiva y extensiva.

Sí. Es un tema tremendo. Allí la felicidad está ligada a la capacidad de administrar tu tiempo. Y eso está relacionado con tener lo justo para poder disfrutar de la vida.

¿Cómo ha vivido un sanferminero y navarro de pro dos años sin Sanfermines?

Los Sanfermines son el gabinete psicológico de Pamplona. ¿Qué tal lo llevo? De horror.

DNI Montxo Oroz Echarri (Pamplona, 1973) es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Navarra. Tras bregarse en Bolivia en el mundo de la cooperación y después de varios trabajos convencionales, en 2010 impulsa desde Medicus Mundi la creación de grupos de acción social participativa para adolescentes. En 2021 publicó un estudio que desvela el temor de las menores a salir solas de noche.