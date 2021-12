Enrique Maya: “Si hay el botellón que esperamos vamos a estar desbordados”

preocupación de que esta noche puedan celebrarse botellones tras el cierre a la una de los establecimientos de hostelería fijado por el Gobierno de Navarra. “Si ese botellón se produce podemos estar desbordados porque no tenemos recursos para controlarlo” dijo en declaraciones La Sexta. La multiplicación de los contagios de la variante ómicron en Navarra ha llevado en los últimos días al departamento de Salud a tomar medidas restrictivas especialmente en la hostelería. El alcalde de Pamplona Enrique Maya expresó este jueves sutras el cierre a la una de los establecimientos de hostelería fijado por el Gobierno de Navarra. “Si ese botellón se produce podemos estar desbordados porque no tenemos recursos para controlarlo” dijo en declaraciones La Sexta. La multiplicación de los contagios de la variante ómicron en Navarra ha llevado en los últimos días al departamento de Salud a tomar medidas restrictivas especialmente en la hostelería.

Maya valoró de forma satisfactoria la decisión del departamento de Salud de requerir informe previo a las cabalgatas que quieran desarrollarse el próximo 5 de enero. Hasta hace unos días correspondía exclusivamente a los ayuntamientos determinar si autorizaban o prohibían estas convocatorias. Ahora se exigirá un informe del Instituto de Salud Pública de Navarra. “ Eso es bueno, señaló el alcalde Enrique Maya. Lo que es malo es que nos dejen a los alcaldes al albur de unas decisiones que no nos corresponden”, matizó en relación a la situación que se produjo antes de que el Gobierno foral decidiera intervenir.

POSIBLES BOTELLONES

El alcalde no quiso pasar por alto la situación que pueda crearse esta noche de fin de año. En referencia al anuncio de cierre a la una de la madrugada de los locales de hostelería que decretó Salud consideró que pueden acarrear algunos riesgos. “Tendremos un problema” aventuró Maya. “La gente difícilmente va a dejar de salir y si a la una está todo cerrado intentarán hacer botellón en la calle. Es difícil que los jóvenes renuncien a salir y eso nos genera una situación complicada. El cierre a la una es exagerado, añadió. No da tiempo ni a comer las uvas y marcharte. Yo hubiera dado un poco más de tiempo.” “Reconozco que si hay el botellón que esperamos vamos a estar desbordados. No tenemos recursos para controlar. De por sí es difícil el control y en un día como este más. Solo puedo animar a los ciudadanos a que disfruten en casa de la nochevieja. Que estén en locales de hostelería hasta la una y a los jóvenes, que en lugar de hacer botellón que disfruten de la familia que se pasa muy bien disfrutando de los nuestros. El alcalde quiso también lanzar un mensaje: “quiero además decir que haremos todo lo que podamos para que no haya problemas pero no vamos a tenerlo fácil”.