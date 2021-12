Alertan de más basura en los contenedores de Sarriguren

contenedores de basura de ciudades y pueblos volvió a repetirse este fin de semana. En la Comarca de Pamplona se unió al bolseo que se da todavía en algunos puntos que desde octubre han estrenado el sistema de apertura mediante tarjeta y pedal. Así lo constataron algunos vecinos en puntos como Sarriguren, donde el sistema se puso en marcha el 18 de octubre, a la vez que en Mendillorri. Desde la La imagen habitual de las mañanas del 25 de diciembre, con bolsas y residuos alrededor de losde ciudades y pueblos volvió a repetirse este fin de semana. En la Comarca de Pamplona se unió al bolseo que se da todavía en algunos puntos que desde octubre han estrenado el sistema de apertura mediante tarjeta y pedal. Así lo constataron algunos vecinos en puntos como, donde el sistema se puso en marcha el 18 de octubre, a la vez que en. Desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona , que gestiona el servicio de recogida de residuos en Pamplona y 50 municipios del entorno, explicaron que la situación no había sido diferente a otros años por estas fechas. Recordaron que el servicio de recogida no funciona el 24 por la noche ni el 25 por la mañana.

La estampa que enfadó a algún vecino y lo hizo público recogía, de noche, bolsas y sacos de basura, además de cajas de cartón, algunas sin desmontar, alrededor de un punto de contenedores de Sarriguren, próximo a viviendas adosadas. Tan sólo estaba libre de ellas la zona más próxima al contenedor de envases y plástico, uno de ellos rebosante de bolsas. Los contenedores que funcionan con tarjeta, destinados a la fracción resto y a la orgánica, tenían bolsas cerradas o colgadas y otros residuos alrededor y alguna permanecía sin cerrar ante la cantidad de residuos. El vecino apuntó que lo del día de Navidad había sido un escándalo, aunque puntualizó que “raro es el día que no hay basuras fuera de los contenedores”.

En Mancomunidad no tenían todavía datos reales ni comparativa con la cantidad recogida respecto a otras fechas similares. Pero sí transmitieron que “es una jornada habitualmente complicada al unirse celebraciones y regalos y no funcionar hasta la tarde noche la recogida”. “Si a eso se une la cierta confusión con las tarjetas, puede haber algo más, pero no cambia respecto a otras zonas sin tarjeta”, puntualizaron.