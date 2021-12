Maya espera que el no a los presupuestos no sea "una hoja de ruta" del PSN

cumplimiento del pacto presupuestario de 2021 con el PSN y se ha mostrado convencido de que el proyecto actual no es la razón del rechazo de los socialistas, tras lo que ha comentado que espera que "no sea una hoja de ruta que empezó con la terrible noticia de quitar la Carta de Capitalidad". El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha defendido ely se ha mostrado convencido de que el proyecto actual no es la razón del rechazo de los socialistas, tras lo que ha comentado que espera que "no sea una hoja de ruta que empezó con la terrible noticia de quitar la Carta de Capitalidad".

Acompañado por las tenientes de alcalde, Ana Elizalde y María Echávarri, ha denunciado en rueda de prensa la insistencia del PSN en mantener que NA+ ha incumplido el pacto presupuestario que, ha insistido, es "fundamental para Pamplona".

Tras negar que exista tal incumplimiento, ha asegurado que "requiere un grandísimo esfuerzo haber ejecutado, o estar en proceso, 24 de las 26 enmiendas, un 92,3% de cumplimiento", por lo que, ha apuntado, no pueden admitir que se les acuse de engañar a la gente.

Respecto a las razones que pueden llevar a los socialista a decir no a las cuentas, espera que "no sea una hoja de ruta que empieza con el no a la Carta de Capitalidad, que sigue con el no a los presupuestos que acabe Dios sabe cómo”.

Ante la calificación de las cuentas por parte de la socialista Maite Esporrín de “irreales” y “continuistas”, ha replicado que son "reales" y que no tiene ningún sentido "que digan que no aprueban los presupuestos porque son continuistas de los que ellos mismos aprobaron el año anterior", a lo que ha añadido que este 2022 tienen que culminar muchos proyectos, algunos incluidos por el propio PSN.

A continuación ha repasado algunos de los proyectos recogidos en las enmiendas, señalando que “es el PSN quien ha paralizado y rechazado muchas de las obras de las que ahora critica su inejecución.

Así se ha referido al retraso de la licitación de Sarasate, hasta en tres ocasiones, "para lograr consenso con los socialistas" y ha afirmado que habría sido posible ejecutar el proyecto Pío XII, transformando el entorno de la zona de la Clínica Universitaria,

Además, ha explicado que no hay incumplimiento respecto a la pasarela de Labrit ya que se retiró la partida y se está ejecutado con los recursos disponibles; así como el carril bici de Labrit, que ya está adjudicada y las obras comienzan esta semana.

También ha negado incumplimiento respecto a las viviendas de Nasuvinsa, puesto que la concesión de la licencia es un acto reglado, no una decisión política o las obras del Chalet de Caparroso, que ya están en proceso.

En cuanto a las enmiendas relacionadas con la memoria histórica, ha insistido que fue el propio PSN quien frenó el proyecto de los Caídos la misma mañana en la que el Consejo de Gerencia iba a aprobar el concurso y que el tema de la puerta de la antigua cárcel está en manos de la Delegación de Gobierno y el panteón de fusilados, en las del Gobierno de Navarra.

Maya también ha aludido a lo sucedido en el último pleno, en el que la oposición abandonó la sala porque no se respetaron las mayorías ante la ausencia del concejal de EH Bildu Joxe Abaurrea, cuya dimisión, tras haber sido condenado por los incidentes ocurridos durante el chupinazo de 2019, se aprobó en esa sesión.

"Fue una auténtica teatralización" ha aseverado Maya, quien ha añadido "no había más que una directriz: escenificar esa salida del salón de plenos".

Ha asegurado que ante situaciones de baja por enfermedad o por maternidad su grupo habría respetado las mayorías, algo que "Asiron no hizo" en su momento, ha apuntado, para remarcar que ese no era el caso, recordando que Abaurrea "ha sido condenado e inhabilitado por haber agredido a tres policías municipales y a una concejala".

En este sentido ha denunciado la actitud del PSN y el seguidismo que está haciendo al intento de Bildu de aprovechar esta situación y traspasar la responsabilidad de lo que hizo su concejal, José Abaurrea, segundo edil obligado a presentar su renuncia por condena.

En este sentido, Maya ha asegurado que, en caso de que el acta de la Junta Electoral Central no llegue a tiempo para el Pleno del 30 de diciembre, la coalición votará a favor de sus propios presupuestos, por lo que estos saldrían adelante pese al voto en contra del resto de la Corporación.