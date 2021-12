El PSN reafirma su crítica ante los "incumplimientos" de Maya y dice que se esconde "tras excusas"

críticas al alcalde Maya y continúa insistiendo en remarcar "los incumplimientos" al pacto presupuestario de 2021 por parte de Navarra Suma. El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona se ha reafirmado en susMaya y continúa insistiendo en remarcar "los incumplimientos" al pacto presupuestario de 2021 por parte de Navarra Suma.

"Maya debe reconocer su engaño a la ciudadanía", han criticado este martes en nota de prensa, tras escuchar la rueda de prensa de Navarra Suma en la que el alcalde Maya negaba los citados incumplimientos y aseguraba que, de las 26 enmiendas del PSN aprobadas, 24 "están ejecutadas o ya se están ejecutando".

Según los socialistas, Maya "no ha demostrado nada", y "sus argumentos solo son una serie de excusas sin fundamento". "Las pruebas están en la calle, las puede ver toda la sociedad, porque no está hecho nada de lo que aquí denunciamos", ha explicado la portavoz socialista, Maite Esporrín.

En palabras de los socialitas, la amabilización de Pío XII "no existe, han dilatado injustificadamente el proyecto y sigue sin sacar los coches que él mismo metió de un día para otro;" no se ha construido la vivienda protegida pactada con el PSN ni se ha podido comenzar la vivienda protegida en la Ripa; Sarasate continúa sin un proyecto de consenso "encadenando prórrogas"; tampoco existe proyecto para el parking de las huertas de Santo Domingo; no se ha cumplido con la colocación de la puerta de la antigua cárcel como homenaje y símbolo de recuerdo a las personas fusiladas; ni se ha sacado adelante un proyecto para la reurbanización de Los Caídos, donde "Maya trató de imponer una nueva ocurrencia a espaldas de los grupos"; y tampoco se ha destinado el chalet de Caparroso a las personas refugiadas.

"Esto son hecho empíricos, que pueden ser comprobados con tan solo salir a la calle y ver que no se ha hecho nada", han remarcado los socialistas, que sí reconocen que se han logrado "importantes hitos para la ciudad gracias a sus enmiendas". "Hemos conseguido que las escuelas infantiles sean gratuitas para toda la ciudadanía o que Padre Moret vuelva la amabilización para lograr una sociedad más sostenible, pero no podemos olvidar todos los incumplimientos que se han producido y Maya yo sabe, y debe reconocer su engaño a la ciudadanía", han apuntado.

Sin embargo, lo que "sí ha hecho es la pasarela de Labrit", una partida que "fue vaciada" por el PSN porque "Pamplona no puede pagar dos veces una infraestructura, deben ser las aseguradoras y los responsables quienes corran con los gastos".

"La realidad es que todo esto no se ha hecho, cualquiera lo puede ver, y que Maya sigue escondiéndose tras ese argumento de la carta capitalidad, con el único objetivo de confrontar con el Gobierno de Navarra, sin asumir que la ruptura con el PSN la produjo él con sus ocurrencias unilaterales y no convocando a ninguna reunión a este grupo desde junio", ha añadido la portavoz.

Por último, ha terminado diciendo que "Maya ha perdido toda la confianza y, por eso, resulta imposible apoyar sus Presupuestos para 2022, como lo ha revalidado la Asamblea de la Agrupación y el Comité Local".