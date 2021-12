Enrique Maya: “Esto es una teatralización de Bildu, que quiere pasar de verdugo a víctima”

PSN y Joxe Abaurrea, que ha dimitido de su cargo por una sentencia judicial. De ser así, NA+, con mayoría simple en el gobierno, podría sacar adelante los presupuestos de Pamplona para 2022 -253 millones- con el voto de calidad del alcalde y con un PSN que ha pasado de socio en 2021 a enemigo en 2022. Geroa Bai ya amenazó con una moción de censura si NA+ aprueba los presupuestos por la ausencia del edil de EH Bildu. La salida del salón de plenos de los concejales de EH Bildu Geroa Bai en los primeros compases de la sesión dejó en solitario a los ediles de Navarra Suma , perplejos ante el plantón. El 30 de diciembre, pleno de presupuestos, podría repetirse esta situación si no llegan a tiempo las credenciales de la concejala sustituta de, que ha dimitido de su cargo por una sentencia judicial. De ser así, NA+, con mayoría simple en el gobierno,. Geroa Bai ya amenazó con una moción de censura si NA+ aprueba los presupuestos por la ausencia del edil de EH Bildu.

¿Cómo se encuentra después de la espantada del jueves de la oposición? En el momento se le veía algo descompuesto.

A ver, para mí fue inesperado. No me imaginaba semejante numerito. Creo que abandonar el salón de plenos es una cosa muy seria cuando representas a la ciudad. Y tiene que ser por algo muy serio. Pero por no respetar el sentido de un voto en una declaración... Lo tenían todo muy preparado. Y decidieron marcharse dejando empantanados otros puntos que habían presentado ellos mismos. Es una situación difícil de sobrellevar. Lo pase mal, sin duda.

¿Qué va a pasar el 30 de diciembre? ¿Llegarán las credenciales de la sustituta de Abaurrea y se acabará la polémica o tendremos presupuestos con el voto de calidad del alcalde, de usted?

Nosotros estamos trabajando para que lleguen las credenciales. Hoy (por este viernes) sale el acuerdo del pleno a la Junta Electoral Central. A la vista de cómo fue la junta de portavoces, había dudas de si debía estar la dimisión de Abaurrea en el primer o último punto del pleno del jueves. Él expresamente pidió que fuera en el último. En la Junta de portavoces ya dije que iba a trasladar a la Junta Electoral Central, además del acuerdo del pleno, esa necesaria aclaración de ver si hemos procedido bien o mal. Porque no olvidemos que el último responsable de que se proceda bien soy yo. Imaginemos que alguien recurriese. Las credenciales tardarán lo que tarde la Junta Electoral. Que lo mismo se ha hecho un mundo que luego no da lugar a nada.

¿Y si se da ese “mundo” en el que EH Bildu llega al pleno de presupuestos del 30 de diciembre con un concejal menos, usted hará uso del voto de calidad?

Para bien y para mal, siempre actúo como creo que debo hacerlo. Y la situación es que un representante del Ayuntamiento de Pamplona es condenado por pegar y morder a policías y por agredir a otra concejala. Lo reconoce y acepta una pena de seis meses. Esa es la realidad de los hechos. La pregunta que debemos hacernos como ciudadanos es, ¿debe cambiar su voto un concejal o varios o el alcalde, que tiene el voto de calidad, en una propuesta que es la de los presupuestos, para respetar a alguien que ha cometido un delito, alguien que es un delincuente?

No con la casuística de Abaurrea, condenado por un delito, pero sí se ha hecho.

Sí. Y como autocrítica, creo que he sido excesivamente caballeroso a lo largo de mi vida. Respeté las ausencias de Elma Saiz y de Itziar Gómez cuando fueron nombradas consejeras. Respeté esa ausencia incluso en una reprobación hacia mí. Pero ya dije que eso iba a acabar.

La prueba es que en el pleno de noviembre se votó un punto cuando Asiron se encontraba fuera del salón.

Así es. Y cuando yo estuve en Sevilla hace poco, tampoco se respetó el sentido del voto. Vamos a ser serios. Un ciudadano medio no entendería que esto ocurriese cuando alguien hubiese sido condenado por robar o por acoso sexual. ¿Por qué tengo que tolerarlo?

Pero Abaurrea ya está cumpliendo la sentencia por su delito. Quizás no se trata tanto respetar a ese concejal en concreto como a la representatividad municipal.

Pero la representatividad es personal. No la tienen los grupos, la tienen las personas. El señor Abaurrea no está y, por tanto, no puede votar.

Pero aunque sea personal, votan los grupos municipales y los ciudadanos votan siglas.

Hay que ser muy escrupuloso en esto. El jueves, Abaurrea pudo estar en el pleno y no quiso. Se saltó la representatividad, pero me dicen que se la respete yo. Esto es una teatralización por parte de Bildu, que quiere pasar de verdugo a víctima. Es lo que han hecho siempre. Los proetarras estaban en la cárcel y eran las víctimas, cuando habían asesinado. Es un gran montaje. Y ahora convertirán a Abaurrea en un héroe. Lo que no entiendo es que se sume el PSN a la fiesta. Podría haber intentado llegar a acuerdos y resolvía el problema. A mí me produce desazón que, ante lo que ha hecho un concejal del Ayuntamiento, el asunto sea si voy a respetar su ausencia. Eso sí que es poco democrático y poco ético por parte de Bildu. Le dan la vuelta al foco e intentan que yo sea el responsable. Si cuatro concejales de NA+ se contagian de coronavirus, ¿respetaría Bildu las votaciones? Hay gente que me dice que sea elegante y que lo acepte. Pero no lo voy a hacer. Esto también es democrático.

¿Se ha planteado la posibilidad de retrasar unos días el pleno de presupuestos y con los 27 concejales prorrogar los de 2021, que ya eran ambiciosos para Pamplona?

Un delincuente no puede marcar los ritmos del Ayuntamiento. Es una perversión democrática. Y Bildu ya lleva dos en esta legislatura: Amaia Izko, por colaborar con ETA, y Joxe Abaurrea. Una sociedad democrática no puede permitirse eso. Y luego exigen ética y valores democráticos. Estaría faltando a mis principios, a lo que ha dicho el sistema electoral y la representatividad. Joseba Asiron no respetó la ausencia de Patricia Fanlo por enfermedad y el PSN no se fue del salón de plenos. ¿Qué ha pasado en el PSN para que se vaya en algo que afecta a EH Bildu?

¿Le duele especialmente este revés del PSN?

Que se esté planteando la posibilidad de que el PSN busque la alcaldía por un acuerdo con Bildu me produce una enorme tristeza. Recuerdo cómo salimos del salón de plenos hace dos años y medio y mi máxima preocupación fue que el PSN estuviese bien protegido por parte de la Policía Municipal . Aguantaron una presión tremenda. Yo no puedo entender que dos años y medio después quiera ir con Bildu. Hemos pasado del “agur, Asiron” al “kaixo Joseba”. ¿Qué ha pasado con el PSN? Es una deriva mala para Pamplona.

“Una moción de censura sería una autopista a la mayoría absoluta de NA+”

¿Se toma más en serio la amenaza de Geroa Bai de una moción de censura? ¿Podemos imaginar un escenario con Esporrín (PSN) de alcaldesa con el apoyo de Geroa y de Bildu?

Tal y como está el PSN hoy, podemos imaginarlo. Ha decidido atacarme a mí, pero penalizar a Pamplona. Yo no puedo entender que concejales de Pamplona defiendan que nos quiten la Carta de Capitalidad. Ahora dicen que no a los presupuestos con argumentos como que son continuistas. A ver, ¿apoyas el de 2021 y este no te gusta porque te apoyaste a ti misma? Han decidido castigar a Maya. Yo el castigo personal lo llevo fácil. Y si hay una moción de censura lo sobrellevaré. Creo en la democracia y están en su derecho.

¿En qué momento de este 2021 se produce la fractura entre el PSN y NA+?

Yo creo que hay un momento de fractura gordo, que es los Caídos. Y no tanto porque fuese un proyecto que no salía, sino por el cómo. Cuando ya había un acuerdo, que por eso se hizo el pliego, la misma mañana que teníamos consejo de gerencia para aprobarlo teníamos una visita a San Jorge. Y es en esa visita cuando Maite Esporrín me dice que no hay acuerdo y nos echa la culpa a nosotros. El otro proyecto es Sarasate y el tercero, Pío XII. Y son proyectos que hemos intentado culminar con ellos. Ha habido un cambio en su estrategia. Una moción de censura para poner en la alcaldía a Esporrín o Asiron es una autopista para la mayoría absoluta de NA+ en 2023.

“Llueve sobre mojado: Sánchez, Chivite y ahora, Pamplona”

Para el alcalde de Pamplona, la postura del PSN -ahora alineada con EH Bildu y Geroa Bai- responde a una estrategia que tiene su correlato en el ámbito nacional, con Pedro Sánchez, y en el foral, con María Chivite. “Llueve sobre mojado: Sánchez pacta, Chivite pacta, Pamplona pacta. Es lo que queda. Si hiciesen la moción de censura, a mí me harían el hombre más mediático de España. ¿Cómo la explican? ¿Porque voté sin respetar el sentido del voto de una persona como Abaurrea que era el que estaba de concejal cuando ETA asesinó a Tomás Caballero y que no condenó el asesinato? Antes de todo esto ya sabía que íbamos a tener mayoría absoluta en 2023. Pero si hubiese una moción de censura, sería un autopista”, insiste.