Lucía Gastón Lorente, una pamplonesa investigadora en Rotterdam

Entrevistar a esta investigadora pamplonesa de 28 años que lleva desde septiembre en Rotterdam (Países Bajos) acrecienta las ganas de viajar hasta esa ciudad y recorrerla en bici o corriendo, como se ha acostumbrado ella a transitarla en los descansos de los avances con la tesis. Durante una estancia de tres meses, ha convivido en un piso con otra doctoranda de la UN, natural de Chile, y, a pesar de las restricciones covid que también han marcado su estancia, han tratado de sacar el máximo jugo posible a una urbe que sin duda les deja buen sabor de boca.

No era el destino inicial. “Trabajo el mundo de las series en mi tesis y quizá por ello hubiera sido más lógico intentar una estancia en Estados Unidos, pero la situación sanitaria lo hacía muy complicado y al final me decanté por la Erasmus University de Rotterdam”. El contacto que fraguó con una profesora de este centro fructificó y así pisó por primera vez los Países Bajos. “Me ha encantado el país. Venía con la imagen más tópica de los canales y las casitas, que se corresponde más con otras ciudades, pero Rotterdam es distinta. Fue bombardeada en 1940 y la han reconstruido prácticamente, con un aire moderno, con alguna pequeña excepción como el Ayuntamiento (uno de los 7 edificios que sí se ha conservado) y que recuerda al de París”, relata.

Del país destaca el orden (“no hay colas”) y el contraste en el ámbito de tráfico. “Peatones, bicis, coches y el tranvía, todos circulan y se cruzan sin problemas. Parece imposible, pero lo consiguen como si fuera lo más normal del mundo. Lo de la bici está súper interiorizado. Se puede ir en bici a todos lados. Es que no hay rincón en toda la ciudad al que no llegue el carril”, explica esta joven, que ya era usuaria ciclista en Pamplona, pero donde reconoce que aún falta un trecho hasta llegar a los niveles de Holanda. “Aquí todavía hay tramos que te obligan a ir por la carretera y eso no es lo más cómodo”.

La red de transporte que conecta Países Bajos también es puntera. Lucía Gastón la califica exactamente de “brutal”. Durante los fines de semana y junto a su compañera de piso han aprovechado para viajar y conocer lugares como Delft (“precioso, subir por unas escaleras a la torre de una iglesia, en plan la Dama y el Vagabundo”), un parque nacional de molinos, Utrecht (“a pesar del día de lluvia y lluvia) y Amsterdam, por supuesto.

LA VUELTA

Lucía Gastón, que regresa ahora a Pamplona, tiene claro que no se quedaría ahora mismo a vivir en Rotterdam. “Durante la carrera estuve de Erasmus en Escocia y ahí me hubiera quedado toda la vida”. Sin embargo, las restricciones que impone el covid han deslucido su etapa holandesa. “En septiembre la situación estaba mucho más controlada, sin limitación de horarios y con mucho menos positivos”. Con el avance del otoño la pandemia ha devuelto los límites a la orden del día. “Todo cierra a las 17 horas, te piden el código QR del pasaporte covid para acceder a cualquier sitio y el teletrabajo ha regresado a muchos ámbitos, por lo que mis visitas a la universidad han sido contadas”.

Cerca de su piso escucharon de hecho algunas protestas de personas contrarias a las restricciones. En esa línea está alguno de los aspectos que menos le ha gustado a esta joven del carácter de los habitantes de esta ciudad holandesa. “Es difícil de explicar, es un punto entre frialdad e individualismo”. Como ejemplo, cuenta, la mayoría de veinteañeros que ha conocido viven solos, cuando en España lo más habitual es independizarse con algún amigo. En cualquier caso, ha disfrutado muchísimo la estancia. De regreso, piensa intentar acudir en bici a diario a la universidad. Y, si el covid da tregua, relatar todo lo vivido en persona a amigos y conocidos. “Soy muy sociable”, asegura.

DNI



Nombre: Lucía Gastón Lorente



Lugar y fecha de nacimiento: Pamplona, 24 de junio de 1993.



Familia: sus padres son Pablo y Maica, ambos ya jubilados (él trabajó como directivo y ella fue TAP-rama jurídica, en el Tribunal Administrativo de Navarra). Tiene un hermano de 30 años, Guillermo. Ingeniero, reside en Chicago (Estados Unidos).



Estudios: ha sido alumna de Larraona y posteriormente cursó un doble grado de Periodismo y Filosofía en la Universidad de Navarra. Tras un máster en la UNIR, en 2019 se embarcó en el doctorado. Su tesis aborda el estudio de las series basadas en hechos reales y su relación con la función democrática del periodismo.