En el aparcamiento de la calle El Soto aún están aparcados coches que quedaron bajo el agua. El barro que los cubre les delata, y también las pegatinas que ha colocado en los parabrisas una empresa que se ofrece a comprar “todo tipo de vehículos”. Esos son los únicos restos visibles en la vía pública de la inundación del viernes, una vez que se han limpiado las calles y retirado los contenedores donde los vecinos afectados tiraron los enseres inservibles por el agua.

Pero de puertas para adentro, el lodo no se ha ido. Y la calle el Soto, el portal número 4 de su trasera, es un ejemplo, con las cuatro familias de las viviendas de la planta baja que han tenido que abandonar sus pisos. Como Maite Barbarin Hermoso de Mendoza, Adriano Becerra Gallego y su hija de 4 años. “Estábamos en la cama y nos avisó un vecino por teléfono”, dice ella. Era de madrugada, ni recuerda la hora, sólo que el agua entraba a raudales por la puerta de casa y una ventana. “Sólo nos dio tiempo a coger las escrituras, una medicación y cosas para la cría”.

Desde entonces viven en casa de la madre de Maite y a la vista de cómo está su piso temen que les costará meses volver. El parqué levantado, las paredes de pladur humedecidas, los muebles llenos de agua... “Y desde el Ayuntamiento, lo único que nos ofrecen son dos viviendas para todos, una sin calefacción y ninguna con muebles”. No es la única crítica contra el consistorio. “La mañana del viernes no se arrimó nadie a ver qué tal estábamos. Aquí nos quedamos 20 familias sin luz, ni calefacción, ni agua”, añade su vecino José Ramón Gorritxo Fernández. “La alcaldesa se enteró de nuestra situación el sábado por la mañana por voluntarios de Gora Burlata. Los únicos que nos echaron una mano junto a los concejales de Bildu el sábado por la mañana”, afirma la pareja.

El equipo de gobierno de NA+ les citó para una reunión el domingo. “Nos prometieron alojamiento, que al final son esos dos pisos, y encima le recrimina a una vecina que no le hubiera avisado de lo que nos pasaba”, se queja Maite. “Puedo entender que, tal y como estaba la situación en Navarra, por aquí no pasaran los bomberos porque estaban a mil sitios. ¿Pero nuestra Policía Municipal? Ni una triste zodiac para preguntar a ver cómo estamos”, añade mientras José Ramón asiente.

Y mientras, siguen con bombas achicando el agua que anegó los garajes y todavía remansa en los trasteros que no se pueden abrir. Un estacionamiento subterráneo que comparten con el portal contiguo y en el que quedan coches que el caudal ha arrastrado incluso amontonando uno encima del otro. “Esto es un desastre. Pero al menos se ha demostrado que somos una comunidad de vecinos muy unida. Nos organizamos de madrugada para sacar en cadena los muebles de los de los bajos, a los que también se les dio cobijo”, dice Gorritxo.

En el, en el pueblo viejo de Burlada y en la zona urbana más cercana al río,, dormía en su habitación de la planta baja, contigua a la cocina. “Y el hijo estaba en el cuarto de arriba. Él fue quien oyó a las cuatro de la madrugada el aviso de Policía Municipal con la sirena puesta del coche patrulla. Bajó corriendo las escaleras e intentamos detener el agua. Era imposible, se nos echó encima. Así que nos fuimos”. Padre e hijo se quedaron en su vehículo, dando vueltas la mayor parte del tiempo, a la espera de regresar a su vivienda, lo que no pudieron hacer hasta las seis de la tarde. “Y aquello era un horror. Todo lleno de barro. El agua, menos mal, se había ido porque dentro de casa tengo una alcantarilla por si acaso pasaba esto. Pero llevo 50 años viviendo aquí y nunca había hecho falta. Como mucho, el río había llegado a la puerta. Me da igual la ropa, los muebles... pero yo aquí no puedo vivir. ¿Ves la humedad en las paredes? ¿Ves que me ha fastidiado el frigorífico y la lavadora? Sólo pido un lugar digno para mudarme, que me cedan algo”, comenta Prudencio en su cocina, aún con charcos y los muebles humedecidos amontonados en un rincón.