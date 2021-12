Vecinos piden implantar las nuevas escuelas infantiles de Mendebaldea y Lezkairu "en inmersión en euskera"

HE Gurasoak y vecinos de Mendebaldea y Lezkairu han instado al nuevas escuelas infantiles de ambas zonas "en inmersión en euskera". La plataformahan instado al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona a implantar lasde ambas zonas "en inmersión en euskera".

Así lo ha trasladado este jueves en nota de prensa la plataforma HE Gurasoak, el grupo de padres y madres creado "tras el recorte de escuelas infantiles en euskera", que ha entregado en el departamento de Educación las 380 instancias recogidas "para acabar con la exclusión del euskera en el 0-3 en estas zonas".

Los portavoces de HE Gurasoak han afirmado en el comunicado que "no hay más que mirar el mapa de la distribución geográfica de los modelos lingüísticos de las escuelas infantiles públicas para darse cuenta de la exclusión del euskera en estos distritos".

En este sentido, han remarcado que los vecinos del suroeste (barrios de Mendebaldea-Ermitagaña, Etxabakoitz, Iturrama y San Juan) y sureste (barrios de Arrosadía, Lezkairu, Ensanche, Mendillorri y Ripagaina) "no tienen oferta de inmersión en euskera".

"¿Alguien puede justificar tener 4 modelos de inmersión en castellano en el mismo distrito y ninguno en euskera? Exigimos al menos un modelo de inmersión en cada distrito", han recogido en el comunicado, tras añadir que "hay un único modelo de inmersión entre las 16 escuelas infantiles de Pamplona".

"La oferta en euskera, además de zonificada y escasa, está mayoritariamente ofertada en modelos mixtos, donde la inmersión real no se da. En este tipo de modelos se sobrepone el castellano claramente y se entorpece la transmisión de euskera", han subrayado.

Sobre los modelos mixtos y sus promotores han afirmado que "defienden el equilibrio de oferta y demanda de euskera pero sin oferta, quieren reducir el número de educadores con perfil de euskera para utilizarlo como excusa imposibilitar la ampliación de plazas en euskera". "No han desarrollado un proyecto lingüístico y de normalización para la rama en euskera, no han analizado arquitectónicamente las necesidades lingüísticas de las escuelas infantiles, no ha habido debate lingüístico y pedagógico. Es un desastre, y hacen marketing de él diciendo que es un modelo de convivencia, igualdad e inclusión", han indicado.

INTERPELACIÓN AL GOBIERNO DE NAVARRA

Según han apuntado, además de al Ayuntamiento de Pamplona, quieren interpelar al Gobierno de Navarra ya que, según han afirmado, el consejero Gimeno, el PSN y las fuerzas políticas que ofrecen apoyo "son las que tienen la última palabra en la distribución de las escuelas infantiles".

"El departamento de Educación es competente para modificar los planes que salen del Ayuntamiento de Pamplona y para ofertar más euskera y en inmersión en sus propias escuelas infantiles", han asegurado.

ANUNCIO DE MOVILIZACIÓN

La Plataforma Haur Eskola Euskaraz (familias 0-3, educadores y agentes euskaltzales) ha convocado una movilización para el 16 de diciembre.

Partirá desde el Ayuntamiento de Pamplona a partir de las 17:30 horas hasta el Parlamento de Navarra bajo el lema 'Haur eskoletan hezi, bizi eta lan euskaraz'.