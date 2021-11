Donantes de Sangre, calle “favorable” a autocaravanas en Ezcaba

Txantrea. Un proyecto que, aunque para nada está aprobado, ya resalta ópticas dispares dentro delcalle Donantes de Sangre, donde el área de Seguridad Ciudadana ha planteado la colocación de esta nueva infraestructura para la ciudad. Un parking de autocaravanas en la. Un proyecto que, aunque para nada está aprobado, ya resalta ópticas dispares dentro del Ayuntamiento de Pamplona . Como también lo hace en el entorno más cercano a la, donde el área de Seguridad Ciudadana ha planteado la colocación de esta nueva infraestructura para la ciudad.

Ante las quejas recientes por parte de la asociación de vecinos, en la que se argumentaba, entre otras cosas, la cercanía a dos centros educativos, el consistorio tiene algo que decir. De hecho, ayer enumeró los motivos por los que este emplazamiento puede ser idóneo para el fin que se persigue. “La calle tiene condiciones favorables”, arrancó el concejal Javier Labairu. “Está en el centro urbano, lo que aporta una dosis de seguridad a sus usuarios; hay espacio suficiente para quitar un carril, facilitando el calmado de tráfico y favoreciendo el entorno escolar del colegio y del instituto”, esgrimió.

CONSENSO

Asimismo, el edil también citó como ventajas añadidas el hecho de que se trata de una zona de baja utilización (el 67% de las plazas están desocupadas durante todo el día) y que las autocaravanas son vehículos de muy baja rotación. “No se incrementará el tráfico en la zona”, aclaró Javier Labairu.

Como guinda, el responsable de Seguridad Ciudadana calificó de “sencillo” poder dotar a la zona de aparcamientos de larga duración, como ya se hizo en la calle Capuchinos. “A partir de aquí, estamos abiertos a todo, como si no quieren, pues no lo hacemos”, remarcó hacia la oposición. Ellos, tanto PSN como Bildu, le remitieron al acuerdo en comisión: “Primero requerimos un listado de los solares libres de Pamplona y después decidir dónde sería mejor. No queremos que Navarra Suma decida en solitario”.