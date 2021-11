Maya asegura que Na+ funciona "extraordinariamente bien" en Pamplona

alcalde Pamplona y vicepresidente de funciona en el extraordinariamente bien" aunque su continuidad es un asunto sobre el que ahora se está hablando con comités locales y afiliados. Elde UPN Enrique Maya , considera que la coalición Navarra Sumaen el Ayuntamiento " aunque su continuidad es un asunto sobre el que ahora se está hablando con comités locales y afiliados.

Es "un periodo de reflexión", ha dicho en el Foro SER Navarra, y ha añadido que desde su punto de vista en pamplona Navarra Suma "está funcionando extraordinariamente bien, somos un absoluto bloque y yo estoy contento".

Ha aclarado en todo caso que se encuentra "muy centrado en el presente" y de ahí que este no sea a su juicio el tiempo de plantearse si repetirá o no como candidato, algo sobre lo que a día de hoy "no tengo ni idea".

AMPLIACIÓN DE LOS SANFERMINES

habrá que ver "qué quiere la gente" aunque de momento ya se sabe que la oposición política no está de acuerdo ni tampoco la federación de peñas, entre los vecinos hay disparidad de opiniones y los comerciantes y hosteleros apoyan la iniciativa. Por otra parte, preguntado por los Sanfermines de 2022 y su duración ha comentado queaunque de momento ya se sabe que la oposición política no está de acuerdo ni tampoco la federación de peñas, entre los vecinos hay disparidad de opiniones y los comerciantes y hosteleros apoyan la iniciativa.

Otros asuntos concretos por los que ha sido preguntado Maya son la pasarela de Labrit, que podría estar operativa para Semana Santa; Ripagaina, donde ha defendido una mejor gestión; y los próximos presupuestos, condicionados por la supresión de la carta de capitalidad o la plusvalía.

EL FUTURO DE ERRIPAGAÑA

Maya se ha mostrado abierto a que la capital pueda integrar las distintas zonas de Erripagaña que ahora están divididas en cuatro municipios, entre ellos Pamplona, pero ha afirmado que se tiene que hacer con "unas reglas claras".

El alcalde de Pamplona ha explicado que ha mantenido reuniones con los alcaldes de los otros tres municipios de los que forma parte Erripagaña (Valle de Egúés, Burlada y Huarte) y con los alcaldes de la zona pertenecientes a Navarra Suma.

"Todos tenemos claro que Erripagaña tiene un problema sin resolver porque se está gestionando desde cuatro ayuntamientos distintos", ha explicado, cuando ha sido preguntado sobre el debate acerca de la posibilidad de que Erripagaña se constituya en un municipio único.

Sin embargo, ha dicho que "no se ha hablado de incorporar a ningún lugar, se está hablando de servicios, pero yo estaría dispuesto a hablar de todo". Así, "sin renunciar a la parte de Pamplona, si alguien quiere que todo se incorpore a Pamplona", ha explicado que él estaría dispuesto, "pero con unas reglas claras" que no se vayan a modificar posteriormente.