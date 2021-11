El Gobierno foral defiende ante Enrique Maya el nuevo modelo de financiación

alcalde de consejero de Cohesión Territorial del diferencias en torno al nuevo modelo de financiación municipal anunciado por el Ejecutivo foral, que prevé la eliminación de la Carta de Capitalidad de Pamplona. Elde Pamplona Enrique Maya , y eldel Gobierno de Navarra Bernardo Ciriza , han evidenciado este martes 9 de noviembre susen torno almunicipal anunciado por el Ejecutivo foral, que prevé lade Pamplona.

Foro SER Navarra, organizado por la Cadena SER, y al que había acudido el alcalde como ponente. Durante su intervención, Maya ha pedido un acuerdo para que el El debate se ha producido durante el desarrollo del, organizado por lay al que había acudido el alcalde como ponente. Durante su intervención, Maya ha pedido un acuerdo para que el Parlamento finalmente no elimine la Carta de Capitalidad, considerando que es "imprescindible" para Pamplona.

más justo, más solidario y suficiente" y ha señalado que beneficia también a numerosos ayuntamientos gobernados por El consejero, que estaba entre los asistentes al foro, ha tomado la palabra para defender el nuevo modelo, señalando que es "" y ha señalado que beneficia también a numerosos ayuntamientos gobernados por Navarra Suma

Maya ha lamentado la respuesta de Ciriza: "Qué decepción. Lo tenéis ya clarísimo, habéis decidido que no tenemos Carta de Capitalidad".

Durante su intervención, el alcalde ha pedido al Parlamento que no elimine la Carta de Capitalidad de Pamplona y ha afirmado que "no es un privilegio ni produce falta de cohesión territorial, ni mucho menos, es un acuerdo, un convenio que se rompe de manera unilateral y sin razón alguna" con el nuevo modelo de financiación local anunciado por el Gobierno de Navarra.

Por ello, Maya ha pedido que se alcance un acuerdo para que el Parlamento no elimine la Carta de Capitalidad. "Es una singularidad y nos lo merecemos. Espero que el Parlamento así lo entienda y no derogue la vigente ley de capitalidad. Pido que se mantenga la Carta de Capitalidad y hablemos luego de lo económico. Estamos a tiempo", ha señalado.

Enrique Maya ha criticado además que "el Gobierno primero te excluye y luego te dice que quiere hablar". "Pedí hablar con la presidenta y me remitió al consejero. Me parece una falta de educación tremenda que la presidenta no quiera hablar con el alcalde", ha censurado.

ataque político a este alcalde, no hay ni una sola razón para retirar la capitalidad, es como una humillación, encima sin encomendarse ni a Dios ni al diablo". "Estoy todavía grogui con esto. Con El primer edil ha considerado que "hay un, no hay ni una sola razón para retirar la capitalidad, es como una humillación, encima sin encomendarse ni a Dios ni al diablo". "Estoy todavía grogui con esto. Con Asiron EH Bildu ) como alcalde esto no hubiera ocurrido de ninguna manera", ha afirmado.

El primer edil ha señalado que "el año que viene la Carta de Capitalidad iba a cumplir 25 años y ahora parece que se nos va a quitar después de 24 años de vigencia".

Maya ha afirmado que "las razones que dieron lugar a la Carta de Capitalidad en 1997 no solo siguen vigentes sino que se han incrementado si consideramos las nuevas infraestructuras que se han hecho desde 1997 y si consideramos la evolución de la población de Navarra, de Pamplona y sobre todo de la Comarca". "Se ha incrementado la población el triple en la Comarca que en la capital", ha señalado.

El alcalde ha señalado que, de materializarse el anuncio del Gobierno, "se nos quitaría un estatus específico y singular como capital de Navarra". "Se quiere derogar y encima con el apoyo de 14 concejales del Ayuntamiento de Pamplona (los de EH Bildu, PSN Geroa Bai ). Para mi esto es imposible de comprender. Es triste que nos hayamos quedado solos defendiendo la capitalidad y vamos a seguir trabajando para que no prospere la derogación de la carta.

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha contestado al alcalde en el mismo foro. En primer lugar, ha agradecido al alcalde su "tono" y le ha respetado en "la defensa que hace de Pamplona, que no es mayor que la de cualquier otro alcalde hace de su pueblo, todos lo defienden con uñas y dientes".

Sin embargo, ha defendido el nuevo modelo y ha dicho que "la financiación se basa en tres pilares: que sea suficiente, que sea justa y que sea solidaria, y el nuevo modelo es más justo, es más solidario y es suficiente y viene a corregir las desigualdades que había en el sistema".

El consejero ha afirmado que este modelo "va a tener un impacto quizás mejor en los municipios pequeños ya que cualquier pequeña cantidad le supone muchísimo a un pueblo de estos". "La Administración está obligada a garantizar que toda la gente que viva en un pueblo tenga acceso a servicios e infraestructuras independientemente del lugar de residencia, porque somos todos navarros. Con este nuevo sistema hay 228 municipios, un 85%, que mejoran su financiación, 43 que la mantienen y uno que la reduce, que es Pamplona", ha resaltado.

Bernardo Ciriza ha afirmado que "pasamos de un modelo de financiación que solo tenía en cuenta a Pamplona a otro que ahora va a tener en cuenta a toda Navarra". "La nueva financiación se sustenta en bases teóricas, no es algo que se nos ha ocurrido de la noche a la mañana o porque haya un interés político, esto es para toda Navarra y para todos los ayuntamientos", ha dicho, destacando que la financiación también se aumenta en ayuntamientos gobernados por Navarra Suma

El consejero ha señalado que el nuevo modelo de financiación "ahora está en el Parlamento y lo que diga la mayoría parlamentaria es lo que acataremos".

Además, sobre la reunión que no se ha llegado a celebrar entre Enrique Maya y María Chivite, el consejero ha señalado que "la presidenta, por agenda, no podía, quedé con el alcalde para una reunión y usted me explicó sus razones y la canceló".

El alcalde ha dicho al consejero que él siempre he tenido "el mismo tono, soy una persona educada" y ha lamentado la respuesta de Ciriza. "Qué decepción, lo tenéis ya clarísimo, habéis decidido que no tenemos Carta de Capitalidad. Nos has llamado pueblo, somos como un pueblo. El tema es muy grave. Os habéis cargado la Carta de Capitalidad con este tema. ¿Hasta ahora Pamplona no ha sido solidaria? ¿Hemos estado 24 años sin ser solidarios?", ha planteado

También ha intervenido en el debate el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, para señalar que el nuevo modelo de financiación se tenía que haber mejorado "con un consenso y con un acuerdo que no se ha tenido, que no ha existido". "Se nos convocó a una reunión, se nos suspendió y no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Esta decisión del Gobierno responde al interés de una formación política, que es EH Bildu, que ha afirmado que este acuerdo allanaba la aprobación de los Presupuestos de Navarra", ha asegurado.