50 años de la Virgen del Stop en Etxauri

Su presencia pasa casi desapercibida en la actualidad para peatones, ciclistas y conductores habituales por la NA-700 (Puerto de Etxauri) y NA-7110 (carretera del valle). Una imagen de la Virgen sosteniendo a un Niño Jesús con la mano izquierda. De hierro, sobre un pedestal de piedra y erigida en una base de forja. Una leyenda: Virgen del Stop, ruega por nosotros. Y una señal como las que obligan a detenerse en las carreteras en la mano derecha de la imagen mariana. El conjunto adorna desde 1975 un paraje entre las dos vías a la salida de la travesía de Etxauri hacia Estella o Puente la Reina. Fue idea del párroco Ambrosio Eransus, natural de Mendioroz, que en los años 70 del siglo pasado sirvió en esta localidad a los pies de la sierra de Sarbil.

Tomó el relevo a otra imagen románica de piedra que llegó a colocar en un cruce de esta vía en el casco urbano. La que se inauguró hace medio siglo y que recordaban las crónicas tal día como hoy hace 50 años.

10 ACCIDENTES EN UN AÑO

La Virgen del Stop es parte del legado que Eransus, nacido en 1909 y fallecido en 1994, dejó en Etxauri. Como lo fue el Vía Crucis en Cascante o, en otro sentido, su imagen paseando con cervatillos en Olite. Él mismo lo contaba en 1974 en la radio, en una entrevista para Radio Nacional. Pero antes lo había explicado en el periódico, cuando en noviembre de 1971 se inauguró el primer conjunto.

Lo recuerdan bien en casa Basterra de Etxauri. Marimar Sánchez, una de las nietas de la que fuera matrona, es una de las personas que todavía pone voz a los recuerdos de hace medio siglo, cuando también llegó el alumbrado público. “Primero se puso una imagen de piedra, a pie de carretera. En la calle que hay entre una torre y la iglesia. Se colocó sobre unas piedras y se rodeó con una barandilla. Más tarde se cambió por la actual. Había una misa entre octubre y noviembre por los fallecidos en la carretera. Pero eso ya se dejó atrás. La práctica religiosa ya no es igual, han ido desapareciendo las personas mayores que acudían, algunos no conocen la historia...”, contaba ayer sobre una imagen de la que muchas personas con vínculos actuales con Etxauri no habían oído.

Para conocer su historia hay que volver medio siglo atrás. En un tiempo en el que los coches proliferaban y también los accidentes en vías urbanas e interurbanas. Diez se habían contado, en menos de un año, en un radio de veinte kilómetros, con doce muertos. “La idea nació de la preocupación por la vida de los que están en la carretera, cada día más numerosos. Echauri es una zona de accidentes. Así pues, don Ambrosio sabe de los efectos que tienen la falta de prudencia y la inconsciencia en la carretera”, se recoge en la página del periódico de hace 50 años.

PALABRA EXTRANJERA

Quería el sacerdote llamar la atención y a la responsabilidad de cada conductor. Pero le costó cumplir con su propósito. “Pensamos que era preciso una nueva advocación de la Virgen, y se nos ocurrió la Virgen del Stop. Todas las advocaciones nacen de una manera parecida. Al principio tuvimos dificultad por ser palabra extranjera, pero su uso es corrientísimo. Costó un poco de tiempo, pero al fin se aprobó”, seguía su explicación.

Fue en febrero de 1971 cuando la conferencia Episcopal autorizó la denominación de Virgen del Stop. Y en noviembre se celebró la inauguración, a pie de carretera, casi en la cuneta, donde se había colocado la escultura románica de la virgen que ahora se puede encontrar en el interior del templo. En el exterior, sobre un obelisco, llegó a colocar un automóvil, un Alpine “que era un coche pequeño”, también como llamada de atención ante los accidentes. También recuerda esta imagen Marimar Sánchez, que con el grupo de dantzas participó en la inauguración en agosto de 1975, y no olvida la mezcla de emoción que le produjo, de niña, el estreno de las farolas y la inauguración de la nueva Virgen del Stop. Ahora apenas algún vecino limpia los alrededores de vez en cuando y apenas algunos jóvenes usan la mesa del merendero próximo en botellones. No hay flores. El caldero de bronce que se colocó junto a la imagen no duró ni un mes. Y tampoco algunas piedras de cantería de la base.

400.000 CARNÉS