Coffing abrirá este mes una segunda cafetería en el Ensanche

La cafetería Coffing abrirá a mediados de noviembre su segundo establecimiento en el Segundo Ensanche. Estará situado en la calle Amaya número 2b, donde estaba la tienda de moda Piedad. Las obras ya están acabadas y ahora se encuentran equipando el local y preparando al nuevo equipo. El nuevo local destaca por sus coloridos azulejos y una iluminación cálida. Además posee un porche a modo de terraza exterior cubierta.

Este local, situado entre el Udon y el Burgerheim, estaba siendo reformado para otro proyecto de hostelería que finalmente no prosperó. Manuel Spucches, fundador de Coffing, se fijó en el local y vio la oportunidad. “Un día de este verano pasado nos topamos con un local en obras en el centro de Pamplona. Algo sentimos dentro y preguntamos qué iba a ser. Una cafetería, nos dijeron. Al principio nos pareció una idea muy loca, a los días nos pareció una locura no intentarlo y al mes la locura ya estaba consumada”, ha explicado en las redes sociales, donde anunciaron esta apertura. "En pocas horas hemos tenido más de mil likes y casi 200 mensajes. No hemos podido responder a todos, estamos sorprendidos y desbordados con las muestras de apoyo", comenta Manuel Spucches.

Coffing abrió en 2017 su cafetería situada en la calle Castillo de Maya 48. Manuel Spucches, de 38 años, natural de Argentina y afincado en Navarra desde que tenía 19 años, es un apasionado del café de especialidad. “En Coffing tratamos el grano de café como una fruta más. La primera vez que probé el café de especialidad fue en Madrid, e inmediatamente me dije que había que llevar esto a Pamplona sí o sí”, explicaba este verano a este periódico. Además de su selección de cafés, Coffing ofrece diferentes productos como sus tartas arcoíris o sus tostadas de aguacate, uno de los productos estrella del local. Como novedad y a raíz de la crisis sanitaria, este negocio ha implantado un nuevo servicio: las cajas-desayuno regalo (breakfast box), tanto individuales como conjuntas.

El nuevo Coffing de la calle Amaya va a ser algo distinto, explica Spucches. En primer lugar, no va a cerrar al mediodía para "ofrecer desayunos tardíos y almuerzos de cosas sanas". "Vamos a tener comida sana, huevos, aguacates, boles, paninis, quichés... Aunque las dos cafeterías van a estar en el Ensanche, van a tener públicos distintos, porque por esta zona hay mucho trabajador de oficina", comenta Spucches. Por eso también quieren ofrecer cajas-almuerzo con reparto a oficinas y domicilios, añade.