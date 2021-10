Suben las tasas de agua y residuos y los precios de la villavesa en la comarca de Pamplona

2022 llega con subidas en Pamplona y la Comarca. La tasa del agua se incrementará en un 1,75%; la de residuos, un 3,5% de media, y el precio de la villavesa, un 4%, de manera que el billete ordinario pasará de 1,35 a 1,40 euros, y en la misma medida aumentarán las otras tarifas. Navarra Suma votó en contra de la propuesta en agua y residuos, y a favor en la del transporte urbano comarcal. Independientes, PSN, Geroa Bai y Bildu respaldaron las tres.

Y tres horas se prolongó este jueves la asamblea de la Mancomunidad, que dio el visto bueno a los precios, y también al presupuesto para 2022, que sumará 89 millones de euros, un 4,7% más que este año. Desde el inicio de la pandemia la entidad recorre diferentes instalaciones de la Comarca, con el fin de ajustarse a las restricciones sanitarias. Este jueves utilizaron el auditorio de Barañáin, una sala con capacidad para 660 personas. Participaron de manera presencial algo más de dos tercios de los asambleístas, había en total unas 40 personas, entre políticos y técnicos. Una quincena optó por la vía telemática, aunque con ello se ralentiza el proceso de votaciones.

David Campión, presidente de la Mancomunidad, explicó que las tasas de agua llevaban cuatro años congeladas y anunció cuotas especiales para cinco municipios de la Comarca en riesgo extremo de despoblación. No se cobrarán los nuevos contratos y las acometidas costarán un 50% en Guirguillano, Goñi, Ollo, Salinas de Ibargoiti y Tirapu.

Respecto a los residuos, con tasas congeladas en 2021 y que en 2020 subieron un 8%, destacó que todavía “se mantienen las limitaciones de la pandemia” y que “el contexto socioeconómico está lejos de ser el normal” y reparó en el millón de euros que han supuesto los descuentos en tarifas por locales cerrados. “Por contra, la cantidad recogida no se ha reducido, se mantiene en torno a 95.000 toneladas, se ha redistribuido”, indicó. En este contexto, describió que han llevado a cabo la primera reclasificación en 30 años de andadura, para una nueva estructura tarifaria. “Un trabajo quirúrgico que modifica mil contratos”, indicó.

Subrayó que la subida no afectará a todos por igual y que han establecido un mínimo de 80 euros/año por vivienda. “Había alguna que no llegaban a 50 o 60 euros y con eso no cubrimos los gastos estructurales de recogida”, apuntó. Afirmó el presidente que “en término medio, la subida supondrá unos 3,5 euros al año más en la factura ”.

“ES UN ESCÁNDALO”

Juanjo Echeverría, Navarra Suma, subrayó que “no es de recibo que una sociedad que obtiene beneficios por la prestación de servicios obligatorios, como la Mancomunidad, incremente las tasas y, por tanto, sus beneficios”. “Estamos aumentando los problemas de la gente, es una vergüenza y un escándalo que esto suceda, atornillamos a las familias”, aseguró.

Patxi Leuza, Geroa Bai, reparó en que “la Mancomunidad no es una institución como las demás, solo recibe lo que cobra por tasas, pretende ser sostenible y las subidas son coherentes y adecuadas”. Mencionó que “son inferiores al IPC”, algo que no comparte Echeverría, para quien “el truco es aprobarlas en mayo”.

Maite Esporrín, PSN, aseveró: “Como izquierda que somos creemos que las personas tienen que tener servicios, pero hay que pagarlos”.

Para Manolo Romero, Independientes, “quien tenga problemas económicos se acogerán a las bonificaciones, con lo que la protección social está garantizada y ninguna familia se va a quedar sin poder pagar”. Mencionó los dos millones de euros año que se abonan de canon de vertido por enterrar en Góngora. Ilustró con ello la urgencia de una planta de residuos, que requiere de una inversión de 70 millones. “Ahora las tarifas son necesarias”, vinculó. Para Aritz Ayesa, Bildu, “las tarifas están dentro de límites aceptables”.

No convencieron los grupos a Echeverría. “No sé en qué mundo de Yupi viven”, les dijo e insistió en que la Mancomunidad tiene reservas económicas “a base de machacar a los usuarios”. “¿Cuántas son tarifas sociales? ¿Dónde está la clase media que no puede llegar a ninguna ayuda?”, se preguntó. Respondió Campión que la Mancomunidad de la Comarca es la única en Navarra que ha condonado tasas en pandemia. “Y no creo que tres euros al año sea atornillar a las familias”, agregó.

Respecto a la subida de la villavesa, David Campión expuso que “la situación es complicada y las tarifas solo cubren ahora el 42% de los costes”. Las tarifas llevaban ocho años congeladas. No hubo debate, hubo unanimidad y Echeverría defendió que lo hacían porque el Plan de Transporte lo fija. También por unanimidad se aprobó la subida, en un 3,6%, de las tarifas de taxis. “Y por el elevado incremento de los combustibles. Estas subidas son razonables y articuladas, no tienen nada que ver con agua y residuos”, razonó Echeverría.

EL PRESUPUESTO

En cuanto al presupuesto general, Campión resumió que el mayor gasto, un 30%, es el de Personal y destacó que “han subido todos los costes”. Puso como ejemplo el 30% en los reactivos, productos para la potabilización del agua.

En el lado positivo está la recaudación por la venta de papel y cartón. “Aunque el precio es muy oscilante, prevemos ingresar 1,6 millones de euros y 200.000 más por el reciclaje de envases de Ecoembes”, avanzó. El capítulo de inversiones (44,5 millones) tiene en su trazo grueso 11 millones para la planta de residuos, 8 para Salesas y 4,8 en redes locales”.

“Si no apoyamos las subida, tampoco los presupuestos”, expuso Echeverría que Navarra Suma no los apoyaría. “Tampoco respaldamos la planta, más por su emplazamiento que por ella misma”, indicó.

“Grupos diferentes nos hemos puesto de acuerdo para aprobar un presupuesto en octubre, los primeros de Navarra. Algo bueno haremos”, cerró Romero.