Asiron propone un pacto de oposición para controlar "la acción presupuestaria" en Pamplona

Así lo ha explicado Asiron a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa para tratar el arreglo de la pasarela de Labrit. "Desde el primer año la oposición controló la actividad presupuestaria y fue mucho más fructífero que el año en el que Maya ha tenido presupuestos. Maya no es de fiar y proporcionarle unos presupuestos fomenta su absolutismo", ha asegurado.

El portavoz de EH Bildu considera que "es posible controlar la acción presupuestaria y nosotros tenemos la mano tendida desde el principio". "No hemos tenido todavía ningún contacto, habrá tiempo. Tenemos la mano tendida a ello porque ya funcionó el primer año de legislatura", ha afirmado en un mensaje dirigido al resto de grupos de la oposición.

acuerdo presupuestario alcanzado para este 2021 con Navarra Suma para plantear este pacto. "Maya no ha cumplido ni con sus socios presupuestarios. La decisión de volver a firmar ese acuerdo o no corresponde a quien lo firmó, lo que sí puedo decir es que la acción presupuestaria se puede controlar", ha añadido. El portavoz abertzale ha aprovechado el desacuerdo mostrado por la portavoz socialista, Maite Esporrín , en torno alalcanzado para este 2021 con Navarra Suma para plantear este pacto. "Maya no ha cumplido ni con sus socios presupuestarios. La decisión de volver a firmar ese acuerdo o no corresponde a quien lo firmó, lo que sí puedo decir es que la acción presupuestaria se puede controlar", ha añadido.

siguen sin recibir explicaciones solicitadas sobre los restos que permanecen en los fosos de la Por otro lado, Joseba Asiron ha asegurado quesolicitadas sobre los restos que permanecen en losde la Ciudadela de Pamplona tras el evento de hípica del pasado mes. "Dijeron que una semana después de la hípica no se notaría que había habido un torneo de hípica. Ha pasado un mes y yo invito a la ciudadanía a que se dé una vuelta por esta zona tan bonita de la ciudad", ha afirmado.

El portavoz de EH Bildu ha explicado que su grupo ha solicitado en dos ocasiones a través de una declaración que el Gobierno municipal visite la zona, pero "lo han rechazado, algo que no he vivido yo nunca en este Ayuntamiento". "No sé qué quiere esconder el alcalde Enrique Maya", ha añadido.